“ศุภจี”ผลักดัน LuLu Group บิ๊กค้าปลีกตะวันออกกลาง ซื้อสินค้าไทยเพิ่ม

“ศุภจี”ร่วมเปิดสำนักงานแห่งใหม่บริษัท May Exports ศูนย์จัดซื้อสินค้าให้กับเครือ LuLu Group International ค้าปลีกชั้นนำของตะวันออกกลาง สบช่องหารือผู้บริหาร ผลักดันซื้อสินค้าไทยเพิ่ม ทั้งข้าว ผลไม้ สินค้านวัตกรรม และสินค้า GI นำไปขายในสาขาต่าง ๆ พร้อมชวนร่วมงานแฟร์ปี 69 ต่อยอดความร่วมมือสินค้าและบริการ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมงานเปิดสำนักงานแห่งใหม่ของ บริษัท May Exports (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์จัดซื้อสินค้าไทยให้กับเครือ LuLu Group International หนึ่งในกลุ่มค้าปลีกชั้นนำของภูมิภาคตะวันออกกลาง ณ ห้อง Ballroom ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ โดยบริษัทดังกล่าว จะมีส่วนช่วยผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดตะวันออกกลาง และประเทศอื่น ๆ ที่กลุ่ม Lulu มีเครือข่ายค้าปลีก เช่น อินเดีย อียิปต์ เป็นต้น และยังช่วยกระจายรายได้สู่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย และสร้างความร่วมมือทางการค้าระดับภูมิภาคที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์มีความร่วมมือกับ LuLu Group มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการจับคู่ธุรกิจหลายครั้ง เพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาด ผ่านเครือข่ายค้าปลีกของ LuLu Hypermarket ในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ และอียิปต์ และล่าสุดได้นำคณะผู้บริหาร เยือนซาอุดีอาระเบีย และไปเปิดงาน Thailand Halal Food Festival 2025 ณ ห้างสรรพสินค้า LuLu Hypermarket ที่ริยาดด้วย
โดยในการพบปะกันครั้งนี้ ไทยได้ยืนยันว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงด้านความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร เนื่องจากภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และภาควิจัยทำงานร่วมกันอย่างแข็งแกร่ง ทำให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยได้มาตรฐานสากล และพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก พร้อมเป็น Food Security ให้กับพันธมิตรสำคัญ และไทยยังมีอุตสาหกรรมศักยภาพอื่น เช่น เครื่องสำอาง เสื้อผ้า ของใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยว
“ได้ขอบคุณ LuLu Group ที่นำเข้าสินค้าไทยอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2541 และทราบว่า Lulu Group มีเป้าหมายในการขยายโอกาสให้กับสินค้าไทยระดับพรีเมียมและนวัตกรรมในหลากหลายประเภทสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายของ Lulu Group จึงเสนอให้พิจารณาขยายหมวดสินค้านำเข้าเพิ่มเติม โดยเฉพาะสินค้าเกษตรพรีเมียมของไทย เช่น ข้าว มะขาม มะม่วง ลำไย มะพร้าวน้ำหอม และมังคุด รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์การบริโภคเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งมีปริมาณน้ำตาลต่ำและได้รับความนิยมในตลาดสากล และสินค้านวัตกรรม เช่น อาหารจากพืช และเครื่องดื่มสุขภาพ รวมทั้งสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งมีคุณภาพสูงตอบโจทย์ประเทศที่มีศักยภาพสูงอย่างประเทศในแถบตะวันออกกลาง”นางศุภจีกล่าว
นอกจากนี้ ได้เชิญ LuLu Group เข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญของไทยในปี 2569 ได้แก่ งาน THAIFEX–HOREC Asia วันที่ 11–13 มี.ค.2569 และ THAIFEX–Anuga Asia วันที่ 26–30 พ.ค.2569 เป็นต้น เพื่อพบปะภาคเอกชนไทยและต่อยอดความร่วมมือในสินค้าและบริการ
สำหรับ LuLu Group International ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 โดย Mr.M.A Yusuff Ali, Chairman and Managing Director มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดำเนินธุรกิจค้าปลีกครบวงจร ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญในภูมิภาค และเป็นแพลตฟอร์มสั่งอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ธุรกิจโดดเด่นของกลุ่ม ได้แก่ LuLu Hypermarket โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ราว 270,000 ล้านบาท) มีผู้ใช้บริการมากกว่า 650,000 รายต่อวัน จำหน่ายสินค้ากว่า 200,000 SKU และมีพนักงานมากกว่า 65,000 คนทั่วโลก ปัจจุบัน LuLu Group มีสาขามากกว่า 260 แห่ง ในตะวันออกกลาง อินเดีย อียิปต์ และในเอเชีย เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย พร้อมตั้งเป้าขยายเพิ่มเติมอีก 30 สาขาภายในปี 2568
สินค้าที่ LuLu นำเข้าจากไทยมีทั้งผัก ผลไม้สด เช่น ข่า ตะไคร้ พริก เห็ด ลำไย มังคุด มะพร้าวน้ำหอม วัตถุดิบอาหารและซอสปรุงรส อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และสินค้าอุปโภคต่าง ๆ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และอาหารสัตว์เลี้ยง โดยที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้ร่วมมือกับ LuLu Group International อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายใน LuLu Hypermarket และการจับคู่เจรจาธุรกิจ เพื่อผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ มี น.ส.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ นางปิยนุช วุฒิสอน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม และได้หารือกับ Mr. M.A Yusuff Ali, Chairman & Managing Director of LuLu Group International และ Mr. Said Abdul Anees, Managing Director of May Exports (Thailand) ถึงแนวทางขยายการนำเข้าสินค้าไทยสู่เครือข่ายค้าปลีกในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ