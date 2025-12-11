“พาณิชย์” เตรียมจัดธงฟ้า ดูแลค่าครองชีพชาวหาดใหญ่ 23 ธ.ค.นี้

“ศุภจี”ลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูจากสถานการณ์อุทกภัย และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประชาชน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและเพิ่มมาตรการเยียวยาที่ตอบโจทย์ความต้องการ เผย 23 ธ.ค.นี้ เตรียมจัดงานมหกรรมธงฟ้า ช่วงการประชุม ครม.สัญจร ที่หาดใหญ่ ยันเดินหน้าดูแลต่อเนื่อง จนกว่าจะกลับมายืนได้
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูจากสถานการณ์อุทกภัย ที่ตลาดกิมหยง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยพบว่า ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบความเสียหายมาก ทุกคนต้องการกำลังใจและความช่วยเหลืออย่างตรงจุด ซึ่งการลงพื้นที่และพบปะกับผู้ประกอบการและประชาชนอย่างใกล้ชิด ทำให้เราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงและเพิ่มมาตราการเยียวยาที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเป็นระบบ และจะนำเอาข้อมูลไปประสานกับหน่วยงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าดูแลค่าครองชีพ โดยจัดมหกรรมลดราคาสินค้าผ่านธงฟ้า ลดสูงสุดถึง 88% โดยเตรียมจัดมหกรรมธงฟ้าในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่หาดใหญ่วันที่ 23 ธ.ค.2568 โดยมีหน่วยรถโมบายลงพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางมาที่จุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าลำบาก และกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จะดูแลสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการ และเข้มงวดตรวจสอบไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา
ส่วนหนึ่งในประเด็นเร่งด่วน คือ การฟื้นฟูสถานประกอบการโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพราะโรงแรมเป็นจุดสำคัญ เป็นที่พักของทั้งอาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงาน และนักท่องเที่ยว หากโรงแรมไม่สามารถเปิดได้ คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือก็ไม่มีที่พัก จึงต้องเร่งดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเห็นว่าโรงแรมบางแห่ง โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กยังมีปัญหาเครื่องนอนไม่พร้อมหรืออุปกรณ์ที่เสียหาย เนื่องด้วยไม่มีเงินทุนที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้จำเป็นในการประกอบกิจการ ต้องเร่งช่วยเหลือเพื่อให้เขาฟื้นตัวได้เร็วที่สุด รวมถึงร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม กิจการขนาดเล็ก ก็มีปัญหาเรื่องการขาดเงินทุนในการจัดหาอุปกรณ์จำเป็นในการกลับมาเปิดกิจการ ซึ่งจะนำเรื่องนี้ไปหารือเพื่อหามาตรการเยียวยา
ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้ามาตรการเยียวยาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุอุทกภัย โดยได้จัดส่งสิ่งของอุปโภคบริโภค วัตถุดิบประกอบอาหาร และอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากภาคเอกชน 19 แห่ง ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ และกระทรวงพาณิชย์ยังจะส่งวัตถุดิบประกอบอาหารจำนวนมากให้โรงครัวพระราชทานและโรงครัวในจุดต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ยังไม่สามารถประกอบอาหารได้
“เวลานี้สิ่งสำคัญที่สุด นอกเหนือจากการเยียวยาเพื่อฟื้นฟูพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัย เราอยากให้ชาวใต้รู้ว่าเราไม่ทิ้งกัน อยากให้ทุกคนยังมีแรงที่จะต่อสู้ต่อไป ให้เขารู้ว่ายังมีคนคิดถึงและดูแลเขา กระทรวงพาณิชย์และทุกภาคส่วนจะยังคงดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนกลับมายืนได้อีกครั้งหลังวิกฤตครั้งนี้”นางศุภจีกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงการลงพื้นที่ นางศุภจีได้ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมมอบข้าวกล่องจำนวน 1,000 กล่อง ให้แก่ประชาชนและอาสาสมัคร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมเยี่ยมเยียนผู้ค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด จากนั้นได้เดินทางไปยังมณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) เพื่อส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ตัวแทนเทศบาลนครหาดใหญ่ ก่อนเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์จำเป็นแก่ผู้ประสบภัย ณ อาคารร่มศรีตรัง
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้จัดพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคกว่า 468,690 ชิ้น มูลค่ากว่า 26 ล้านบาท จากผู้ประกอบการเอกชน 19 ราย ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ฟื้นแดนใต้” เพื่อกระจายสู่พื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบใน 7 จังหวัดภาคใต้ และเดินหน้ามาตรการของกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วยเหลือเร่งด่วน (ดำเนินการแล้ว) จัดส่งสิ่งของอุปโภคบริโภค วัตถุดิบอาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด และอุปกรณ์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า สนับสนุนโรงครัวพระราชทานและโรงครัวทั่วพื้นที่ ระยะที่ 2 เยียวยา (ธ.ค.2568–ม.ค.2569) จัดงาน “เยียวยาลดค่าครองชีพ” ลดราคาสินค้าจำเป็นสูงสุด 88% หน่วยเคลื่อนที่ Mobile Unit 3 จุดในพื้นที่เข้าถึงยาก สินเชื่อจาก SME D Bank และ สสว. เพื่อฟื้นอาชีพ แคมเปญลดราคาวัสดุก่อสร้างร่วมกับไทวัสดุ โฮมโปร ดูโฮม โกลบอลเฮ้าส์ เมกาโฮม รวม 40 สาขา และระยะที่ 3 ฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะยาว ส่งเสริมอาชีพใหม่ผ่านแฟรนไชส์ราคาประหยัด เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในภาคใต้ 20 ครั้ง และจัดงานแสดงสินค้า 4 ครั้ง ฟื้นฟูผู้ประกอบการสินค้า GI ให้ EXIM Bank ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟู