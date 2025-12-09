JR มอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

งานนี้ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่ใหญ่ "จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ" ซีอีโอคนเก่งของ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และหลายพื้นที่ในภาคใต้ โดยมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุง อาหารกระป๋อง กระดาษทิชชู ผ้าอนามัย แพมเพิร์ส และยารักษาโรค ผ่านมูลนิธิองค์กรทำดี โดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เพื่อให้ทางมูลนิธินำไปคัดแยก ลำเลียงสู่พื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ซึ่ง JR ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ พร้อมมีส่วนร่วมบรรเทาความเดือดร้อน และขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน ขอให้ผลบุญในครั้งนี้ส่งผลให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองต่อไป