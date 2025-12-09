“พาณิชย์”ลงพื้นที่ ตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า โรงงานผลิต จ.ระยอง สร้างความเชื่อมั่นสหรัฐฯ

กรมการค้าต่างประเทศผนึกกำลังกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่ จ.ระยอง ตรวจสอบโรงงานที่ผลิตสินค้าเฝ้าระวังส่งออกไปสหรัฐฯ มีการผลิตและใช้วัตถุดิบถูกต้อง เป็นไปตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าหรือไม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และลดผลกระทบจากการถูกใช้มาตรการภาษีหรือข้อจำกัดทางการค้าจากสหรัฐฯ
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนการผลิต ณ สถานประกอบการของผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ ณ จังหวัดระยอง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Quick Big Win ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการยกระดับคุณภาพสินค้าไทยให้ผ่านเกณฑ์เข้มงวดของคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มใช้มาตรการภาษีและกฎแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) อย่างเข้มงวดมากขึ้น
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบกระบวนการผลิตสำหรับรายการสินค้าเฝ้าระวังที่ส่งออกไปสหรัฐฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการพิจารณาคำขอตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความรอบคอบ รัดกุม และสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศ เพื่อยืนยันว่า สินค้าที่ผลิตและส่งออกมีโรงงานผลิตจริง เพื่อป้องกันการสวมสิทธิถิ่นกำเนิดสินค้าไทย ซึ่งการตรวจสอบ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และมาตรฐานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
“ทั้งสามหน่วยงานได้ร่วมกันประเมินภาพรวม เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งออกจากไทยมีกระบวนการผลิตสอดคล้องตามข้อกำหนดของสหรัฐฯ ที่ใช้เกณฑ์กระบวนการผลิตมีแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) รวมทั้งมีความโปร่งใส และสามารถพิสูจน์ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตั้งมาตรการภาษีหรือข้อจำกัดทางการค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในอนาคต”นางอารดากล่าว
นางอารดากล่าวว่า สหรัฐฯ ให้ความสำคัญเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้าอย่างมาก ผู้ส่งออกจะต้องตระหนักรู้ถึงกฎ ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศปลายทาง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งหากขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามเกณฑ์กระบวนการผลิตมีการแปรสภาพอย่างเพียงพอของสหรัฐฯ จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ ได้
ทั้งนี้ กรมยังได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการไทยใช้ Local Content มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมกับกฎถิ่นกำเนิดใหม่ของสหรัฐฯ ที่อาจมีการเน้นการใช้มูลค่าของวัตถุดิบในประเทศ แทนการเน้นการแปรสภาพอย่างเพียงพอด้วย โดยกรมพร้อมให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดสินค้า ผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือโทรสายด่วน 1385