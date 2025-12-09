“พาณิชย์” จับมือ อย. ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญาถกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย ทั้งการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการผลักดันใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับเภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะ ถึงการดำเนินงานร่วมกันภายใต้ MOU ว่าด้วยการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิทธิบัตรและการกำกับดูแล เพื่อยกระดับระบบนิเวศด้านสุขภาพไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาและสิทธิบัตรอย่างไร้รอยต่อ มุ่งใช้ประโยชน์ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรที่ใกล้หมดอายุและบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี เตรียมพร้อมต่อยอดนวัตกรรมสู่สินค้าศักยภาพสูงที่ตอบโจทย์ความท้าทายในยุคปัจจุบัน
ทั้งนี้ กรม และ อย. มีเป้าหมายร่วมกันที่จะส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย โดยเมื่อวันที่ 8 ก.ย.2568 ทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามความร่วมมือภายใต้ MOU ว่าด้วยการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิทธิบัตรและการกำกับดูแล เพื่อเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการนำสิทธิบัตรยาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และผลักดันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด รองรับสังคมผู้สูงอายุและความท้าทายด้านสุขภาพ เช่น การป้องกันโรคอุบัติใหม่ ปัญหามลพิษและฝุ่น PM2.5 เป็นต้น
โดยกรมจะสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเชิงลึกที่ครบถ้วนและทันสมัย ขณะที่ อย. จะส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแลและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยามุ่งเป้าที่จำเป็นต่อการรักษาโรคสำคัญ รวมถึงยาที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขของไทย
นางอรมนกล่าวว่า การบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงานร่วมกันจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการของทั้งสองหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว มีความมั่นใจในการลงทุน และต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง และสองหน่วยงานยังมีความร่วมมือด้านเทคนิคและวิชาการ เช่น การสนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ที่เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรวดเร็วผ่านบริการ Fast Track ของกรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนยาและข้อมูลการจดสิทธิบัตร และการอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
สำหรับแผนดำเนินงานในปี 2569 จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนยาและการจดสิทธิบัตร การอบรมสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และการใช้งานระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรที่หมดอายุและใกล้หมดอายุความคุ้มครอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการต่อยอดงานวิจัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดังกล่าว โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ยาเป็นผลิตภัณฑ์นำร่อง และอาจขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้การกำกับดูแลของ อย. ในอนาคต รวมทั้งมีการหารือความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของสินค้าอาหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้มีคุณภาพและปลอดภัย
“ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังเป็นการติดอาวุธให้ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย ให้สามารถค้นคว้าวิจัย คุ้มครองสิทธิ์ และต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเข้าสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้พร้อมก้าวสู่สนามแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง”นางอรมนกล่าว