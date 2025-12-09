“ศุภจี”รับมอบสิ่งของบริจาค 4.6 แสนชิ้น มูลค่า 26 ล้าน ส่งช่วยพี่น้องชาวใต้

“ศุภจี”รับมอบสิ่งของบริจาคจากภาคเอกชน 19 ราย รวมกว่า 4.6 แสนชิ้น ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ประจำวัน ผลิตภัณฑ์นม อุปกรณ์ทำความสะอาดและเครื่องมือช่าง มูลค่ากว่า 26 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ฟื้นแดนใต้” ส่งตรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ฟื้นแดนใต้” โดยในครั้งนี้มีผู้ประกอบการภาคเอกชน 19 ราย ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นรวม 468,690 ชิ้น มูลค่าทั้งสิ้น 25,954,565บาท ซึ่งจะถูกเร่งจัดส่งเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อไป
โดยความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงพลังน้ำใจของภาคเอกชนไทยที่พร้อมลุกขึ้นมาช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดวิกฤต โดยทุกองค์กรได้แสดงความตั้งใจจริงในการสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นหลากหลายประเภท ทั้งอาหาร ของใช้ประจำวัน เครื่องมือซ่อมแซมบ้าน และผลิตภัณฑ์เพื่อโภชนาการ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์อุทกภัย โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งประสานการขนส่งและนำสิ่งของทั้งหมดกระจายลงพื้นที่อย่างเร็วที่สุด เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและทันการณ์
สำหรับภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ มีทั้งธุรกิจค้าปลีก ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และผู้ประกอบการรายใหญ่จากหลายอุตสาหกรรม โดยแต่ละกลุ่มมีปริมาณและมูลค่าการบริจาคที่สำคัญ ดังนี้
กลุ่มห้างสรรพสินค้า นำโดยบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด บริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน) และเครือพันธมิตร ได้มอบเครื่องแต่งกาย ของใช้ประจำวัน และถุงยังชีพจำนวนมาก เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในศูนย์พักพิงและพื้นที่เร่งด่วน ซึ่งถือเป็นสิ่งของที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประสบภัยที่ต้องย้ายออกจากบ้านพักอาศัยชั่วคราว รวมมูลค่า 3,340,000 บาท
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย ปลากระป๋อง จากบริษัท ยูนิคอร์ด น้ำมันพืช จากสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว และน้ำมันปาล์ม จากบริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำนวนรวม 480 ชิ้น และยังมีการบริจาคเป็นเงินสดจากสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม เพื่อใช้ในการสนับสนุนด้านอาหารในจุดให้บริการประชาชน รวมมูลค่า 1,191,600 บาท
กลุ่มของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน แชมพู สบู่ ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ไปจนถึงของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน จากบริษัท ยูนิลีเวอร์ นีโอ คอร์ปอเรท โอสถสภา สหพัฒนพิบูล ไอ.พี.วัน และคาโอ อินดัสเตรียล โดยสินค้ากลุ่มนี้มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่มีความชื้นสูงและเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด โดยมีจำนวนรวม 398,325 ชิ้น รวมมูลค่า 19,233,105 บาท
ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มเพื่อโภชนาการ จากดัชมิลล์ แลคตาซอย กรีนสปอต เนสท์เล่ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี และดานอน โดยสินค้ากลุ่มนี้ ถือว่ามีความสำคัญต่อเด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งมักเข้าถึงอาหารสดได้ยากในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม โดยได้รับการสนับสนุนรวม 3,600 ชิ้น และ 927 ลัง รวมมูลค่า 558,150 บาท
กลุ่มอุปกรณ์ทำความสะอาดและเครื่องมือช่าง ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยไม้กวาด แปรงขัดพื้น ฟองน้ำ สายรัด เทปกันรั่ว ลูกกลิ้งทาสี ไขควง และอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอื่น ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการทำความสะอาดและปรับสภาพบ้านเรือนหลังระดับน้ำลดลง จำนวน 15,085 ชิ้น รวมมูลค่า 1,631,710 บาท
“กระทรวงพาณิชย์ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกองค์กรที่ร่วมแสดงพลังน้ำใจในครั้งนี้ และขอย้ำว่าจะนำสิ่งของบริจาคทั้งหมด ส่งตรงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุด โดยกระทรวงพาณิชย์จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การดูแลและฟื้นฟูภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป”นางศุภจีกล่าว