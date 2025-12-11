xs
x

เชฟรอน จับมือ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ สนับสนุนงานวิ่ง “Saturday School Run 2025” ระดมพลังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Saturday School Run 2025: วิ่งด้วยกัน เพื่อฝันน้อง” พร้อมด้วย นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (ที่ 2 จากขวา) และนางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (ซ้ายสุด) โดยมี บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เข้าร่วมในฐานะผู้สนับสนุนหลัก นำโดย นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร (ขวาสุด) เชฟรอนได้สนับสนุนกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยงบประมาณ 1,500,000 บาท เพื่อระดมทุนและมอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ สำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตรแก่เยาวชนไทย โดยภายในงานมีพนักงานเชฟรอน อาสาสมัครของมูลนิธิ และประชาชนทั่วไปกว่า 1,300 คน ร่วมกิจกรรม ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)



 


นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ กล่าวถึงกิจกรรมในปีนี้ว่า “เรามุ่งเปิดพื้นที่การเรียนรู้เพื่อให้เด็กทุกคนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง เพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายคือกุญแจสำคัญในการหล่อหลอมเยาวชนรุ่นใหม่ให้กล้าเดินตามฝัน และพร้อมเติบโตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต ปีนี้เราให้ความสำคัญกับการเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผ่านกิจกรรมเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ โดยตลอด 11 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้สร้างเครือข่ายอาสาสมัครกว่า 6,467 คน และมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนแล้วกว่า 22,282 คน รวมถึงทำงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชนกว่า 80 แห่ง ซึ่งสะท้อนความเชื่อของเราที่ว่าการศึกษาเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ การสนับสนุนจากเชฟรอนจึงถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ช่วยขยายพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กว้างยิ่งขึ้น และเสริมพลังให้เยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้สร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยได้ต่อไป” 


ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของพลังคน ซึ่งเริ่มต้นจากรากฐานการศึกษาที่แข็งแกร่ง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Saturday School Run 2025: วิ่งด้วยกัน เพื่อฝันน้อง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดย นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “เชฟรอนเชื่อมั่นว่าพลังของคนคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สุดในการสร้างความก้าวหน้าและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคม การศึกษาเปรียบเสมือนรากฐานที่ทำให้พลังนั้นเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เราจึงสนับสนุนการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ และลงมือทำอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสนับสนุนบุคลากรทั้งในและนอกองค์กรให้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม กิจกรรมนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการวิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการวิ่งเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ผ่านการรวมพลังจากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่จะส่งต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เยาวชนรุ่นต่อไป”

 






ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Saturday School Run 2025 ได้แบ่งประเภทการวิ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 3, 5 และ 10 กิโลเมตร โดยภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในโครงการมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทย ให้สอดคล้องกับศักยภาพของเยาวชนยุคใหม่ เพื่อให้เยาวชนสามารถ “วิ่งไปไกลกว่าเดิม” ผ่านพลังของทุกภาคส่วนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้การศึกษาอย่างแท้จริง



