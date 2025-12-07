“พิพัฒน์”ระดมทุกหน่วย"คมนาคม"เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่-เส้นทาง ในภาคใต้หลังน้ำท่วมใหญ่

“พิพัฒน์” ระดม"คมนาคม"ทุกหน่วยทั้งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร ช่วยเหลือพื้นที่ภาคใต้ที่ถูกน้ำท่วมเต็มกำลัง เร่งฟื้นฟูเส้นทาง–ฟื้นเมือง–ฟื้นชีวิตประชาชน พร้อมส่งถุงยังชีพส่งถึงมือแล้วกว่า 43,000 ชุด
วันที่ 7 ธันวาคม 2568 — นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ว่า กระทรวงคมนาคมได้ระดมสรรพกำลังทุกหน่วยงานลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านถนน ระบบราง การเดินทางสาธารณะ การบิน การเดินเรือ และการสนับสนุนถุงยังชีพ เพื่อให้ประชาชนกลับมาเดินทาง ทำงาน และใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุด
“ช่วงวันเสาร์–อาทิตย์นี้ ผมกำชับทุกกรมในสังกัดให้เร่งลงพื้นที่เต็มกำลัง เพราะนี่คือช่วงเวลาที่ประชาชนเริ่มฟื้นตัว คมนาคมต้องช่วยให้เขากลับมายืนได้เร็วที่สุด
ทั้งการเปิดเส้นทาง ฟื้นฟูสาธารณูปโภค ซ่อมระบบรถไฟ ดูแลรถที่จมน้ำ และจัดรถรับ–ส่งประชาชน รวมถึงบรรจุถุงยังชีพกว่า 57,000 ชิ้น และส่งมอบแล้วมากกว่า 43,541 ถุง”
กรมทางหลวง จัดกำลังเครื่องจักรหนักจากส่วนกลางรวม 52 คัน พร้อมชุดภาคสนามปฏิบัติงาน 24 คันต่อวัน เพื่อเร่งเปิดทางและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่น้ำลดโดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบในวงกว้าง
• ติดตั้ง สะพานเหล็กชั่วคราว 6 แห่ง รวมยาว 138 เมตร เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ทันที
• เก็บขยะและโคลน วันละ 220–260 ตัน ช่วยให้ชุมชนเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนและกลับมาเปิดร้านค้าตามปกติ
• รับผิดชอบโซนเพิ่มในพื้นที่ “โซน 4” (สัจจกุล–รัชมังคลาภิเษก) พร้อมปรับเวลาปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องปลอดภัย
• ระดมชุดเครื่องจักรเพิ่มจากหลายจังหวัด ทำให้ปัจจุบันมี ชุดฟื้นฟูรวม 9 ชุด ลงพื้นที่ตั้งแต่ 5 ธันวาคม
มาตรการทั้งหมดนี้ช่วยให้ประชาชนหาดใหญ่จำนวนมากกลับมาเดินทาง ทำงาน และประสานงานค้าขายได้ตามปกติเร็วขึ้น
การรถไฟฯ เร่งฟื้นฟูทางรถไฟและสถานีชุมทางหาดใหญ่ ซึ่งเป็นโหนดสำคัญของระบบขนส่งภาคใต้
• จัดกิจกรรม Big Cleaning Day มีพนักงาน–จิตอาสากว่า 400 คน ร่วมทำความสะอาดสถานี
• ซ่อมทางรถไฟช่วง พัทลุง–หาดใหญ่ แล้วเสร็จภายใน 7 ธันวาคม
• ซ่อมประแจไฟฟ้าที่จมน้ำ 50 ตัว ดำเนินการแล้วกว่าครึ่ง
• ฟื้นฟูระบบสื่อสาร–อาณัติสัญญาณ พร้อมเตรียมกู้รถสินค้าและโดยสาร
กำหนดเปิดเดินรถ: พัทลุง–หาดใหญ่–ปาดังเบซาร์ ในวันที่ 7 ธันวาคม และ เปิดสายใต้เต็มระบบถึงสุไหงโกลก วันที่ 14 ธันวาคมนอกจากนี้ รฟท. ยังคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์เดินทาง ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเหตุภัยพิบัติ
กรมการขนส่งทางบกตั้งศูนย์ “คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วม” ให้บริการตรวจสภาพ–ซ่อมเบื้องต้นแก่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหาย รวมสะสมกว่า 333 ราย พร้อมจัดรถรับ–ส่งประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่ เชื่อมต่อสนามบิน สถานีขนส่ง และจุดสำคัญทั่วเมือง ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางไปทำงาน ติดต่อราชการ หรือเดินทางต่อได้ แม้ไม่มีรถส่วนตัว หรือรถถูกน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังเปิดหน่วยบริการทะเบียน–ภาษีรถที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ช่วยผู้ที่เอกสารถูกน้ำท่วมไม่สามารถติดต่อสำนักงานปกติได้
ด้านกรมเจ้าท่า จัดส่งน้ำดื่มช่วยพื้นที่วิกฤตผ่านกองทัพอากาศ , ทอท. ช่วยบรรจุ–ลำเลียงถุงยังชีพและน้ำดื่ม , บริษัท วิทยุการบินฯ สนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำดื่ม,กรมท่าอากาศยาน ดำเนินการเฝ้าระวังสนามบินพื้นที่เสี่ยง และเตรียมแผนบินสำรอง ,กรมทางหลวงชนบท ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องมือทำความสะอาดถนน–สนับสนุนเครื่องจักรในชุมชนต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกันเพื่อให้กลับสู่ปกติ และประชาชนสามารถเดินทาง ทำมาหากิน และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง