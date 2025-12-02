“ธรรมนัส” ตระเวนส่งของใช้จำเป็นให้ชาวหาดใหญ่ จวก ตร.ภาค 9 โยกย้ายไม่เป็นธรรม คนทุ่มเทโดนสังเวยระบบเส้นสาย

“ธรรมนัส” ตระเวนส่งของใช้จำเป็นให้ชาวหาดใหญ่ จวกภาค 9 โยกย้ายไม่เป็นธรรม ชี้คนทุ่มเทช่วย ปชช.กลับถูกย้ายสังเวยระบบเส้นสาย ด้าน “สส.บีลา” เปิดโรงครัวช่วยชาวมุสลิม พร้อมนำสมาชิกพรรค กธ.กว่า 600 คนจากนราฯ ร่วมฟื้นฟูเมือง
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 68 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ณมาณิตา กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่บริเวญหาดใหญ่ใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมติดตามและขับเคลื่อนภารกิจ Big Cleaning Day หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย
โดย นายสัมพันธ์ และ นายอาดิลัน ได้นำจิตอาสาจากสมาชิกพรรคกล้าธรรม จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา รวมกว่า 600 คน เดินทางมาร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะและชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เมืองกลับมาน่าอยู่โดยเร็ว นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งโรงครัวอาหารฮาลาลของพี่น้องมุสลิม ร่วมกับโรงครัวของมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อการกุศล บริเวณด้านหน้าโรงแรมซิกเนเจอร์ อำเภอหาดใหญ่ เพื่อประกอบอาหารและลำเลียงเข้าไปแจกจ่ายยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งนายสัมพันธ์ ระบุว่า เราไม่ได้มาหาเสียง มาทำด้วยใจ ในฐานะที่เราเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดใด จะเป็นไทยพุทธ หรือไทยมุสลิม เราก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่
ร.อ.ธรรมนัส และ ศ.ดร.นฤมล ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจ โดยย้ำว่า จะอยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าพื้นที่จะกลับสู่ภาวะปกติ พร้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังเล็ก ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้บ้านเมืองกลับมาน่าอยู่
ทั้งนี้ ระหว่างลงพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวว่า การโยกย้ายข้าราชการด้วยระบบเส้นสายควรที่จะหมดไปจากข้าราชการได้แล้ว พี่สมพงษ์ เจ้าหน้าที่สืบสวนภาค 9 ซึ่งทำงานร่วมกับตนช่วยประชาชนตั้งแต่วันแรกของเหตุการณ์น้ำท่วม แต่กลับถูกคำสั่งย้ายไปเป็นรองผู้บังคับการจังหวัดสตูล ซึ่งระบบโยกย้ายราชการควรจะคำนึงถึงคนทำงานจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากกว่าการพิจารณาเชิงระบบหรือสายสัมพันธ์
ร.อ.ธรรมนัส ยังระบุต่อว่า หลังน้ำลด ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจำนวนมากและเริ่มส่งกลิ่นเหม็น จึงจำเป็นต้องเร่งเก็บ เคลียร์พื้นที่ และล้างทำความสะอาดก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ แต่ยังพบปัญหาพื้นที่ทิ้งขยะมีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะจุดสะพานดำที่มีการกองรวมขยะไว้จำนวนมากจนเริ่มเกิดผลกระทบด้านสุขอนามัย
“เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เข้าช่วยส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ ทำให้ไม่คุ้นเส้นทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่นต้องกำหนดจุดทิ้งขยะให้ชัด คนที่มาช่วยเขาจะได้นำไผทอ้งถูกจุด เพื่อลดความแออัดและรองรับการขนย้ายที่รวดเร็วขึ้น หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อฟื้นฟูพื้นที่อย่างสมบูรณ์”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ทั้งนี้ ตลอดทั้งวัน ร.อ.ธรรมนัส ได้ลำเลียงสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสาร และอาหารแห้งต่างๆ ตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนทั่วพื้นที่อำเภอหาดใหญ่