“พาณิชย์”ถก SCG ขอเพิ่มนำเข้าอาหาร-เครื่องดื่ม SME ขายในซาอุดิอาระเบีย

“กิริฎา” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์” ถก SCG International บิ๊กเอกชนไทยที่ลงทุนในซาอุดีอาระเบีย ขอช่วยเพิ่มการนำเข้าสินค้าอาหารไทยและเครื่องดื่มไทยจากผู้ประกอบการ SME ไปจำหน่ายเพิ่มเติม หลังบริษัทร่วมมือกับ Tamimi Markets ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับนายธีรยุทธ สุขสุด กรรมการผู้จัดการ บริษัท SCG International สาขาซาอุดีอาระเบีย และ Mr. Agham Nasser Regional Senior Manager ของ Tamimi Markets ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย โดยมี น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เข้าร่วม ว่า ตนได้รับนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เร่งสร้างและขยายโอกาสสินค้าไทยภายใต้นโยบาย Quick Big Win ในตลาดใหม่ จึงได้ใช้โอกาสช่วงร่วมคณะเดินทางมายังซาอุดิอาระเบีย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ SCG ในซาอุดีอาระเบีย และหารือโอกาสและแนวทางความร่วมมือในการผลักดันการขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มของไทยไปยังตลาดซาอุดีอาระเบีย ในฐานะที่ SCG เป็นบริษัทคนไทย ที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจในซาอุดีอาระเบีย
ทั้งนี้ จากการหารือ พบว่า กลุ่มสินค้าหลักที่ SCG International เข้าไปลงทุนและจัดจำหน่าย ได้แก่ วัสดุก่อสร้างและโซลูชันการก่อสร้าง เหล็ก กระดาษและบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องยนต์ทางการเกษตร และอาหารและเครื่องดื่ม และล่าสุดได้ร่วมมือเป็นพันธมิตร Tamimi Markets ซึ่งเป็นเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในซาอุดีอาระเบีย ขยายตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ Siam Signature สู่ตลาดค้าปลีกในท้องถิ่น จึงมีโอกาสที่จะผลักดันสินค้าในกลุ่มนี้ของไทย โดยเฉพาะจาก SME เข้าไปจำหน่ายในซาอุดีอาระเบียได้
ดร.กิริฎากล่าวว่า ยังได้หารือกับ Tamimi Markets เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสของสินค้าไทยในตลาดซาอุดีอาระเบีย จุดขายและความได้เปรียบของสินค้าไทย เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากประเทศคู่แข่ง เช่น จีน อินเดีย และเวียดนาม และได้สำรวจสินค้าไทยที่มีการวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต อาทิ น้ำมะพร้าว ซอสปรุงรส ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ชุดก๋วยเตี๋ยวเรือพร้อมปรุง พริกสด ขมิ้น และมังคุด เป็นต้น
Tamimi Markets เป็นหนึ่งในเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตของ Al Tamimi Group และเป็นที่รู้จักจากการนำเสนอสินค้าคุณภาพสูง รวมถึงผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่หลากหลาย ปัจจุบันมีมากกว่า 100 สาขาในซาอุดีอาระเบียและบาห์เรน ซึ่ง Tamimi โดยมีสินค้าที่วางจำหน่าย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางและสิ่งบำรุงผิว ของใช้และอุปกรณ์ภายในบ้าน อาหารและของใช้สำหรับทารก/สัตว์เลี้ยง โดยมีแหล่งนำเข้าสินค้าจากทั่วโลก
สำหรับ SCG International ได้เปิดสำนักงานที่กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2566 มีเป้าหมายเพื่อขยายธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเป็น Trading Firm ที่ดำเนินการในการซื้อขายสินค้าและวัตถุดิบระหว่างประเทศและบริหารจัดการด้าน Supply Chain ให้กับบริษัทคู่ค้า มีแผนที่จะกระจายสินค้าจากซาอุดีอาระเบียไปทั่วโลก และจัดหาสินค้าและบริการจากประเทศต่าง ๆ เข้ามาจำหน่ายยังซาอุดีอาระเบีย และเมื่อวันที่ 30 พ.ค.2567 บริษัท SCG International Corporation ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Tamimi Group เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาสินค้าไทยให้กับ Tamimi Group นำผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพสูงจากประเทศไทยและเอเชียเข้าสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย