“พาณิชย์”เชือดร้านค้าธงฟ้า บวก VAT ปิดป้ายราคาไม่ถูกต้อง เอาเปรียบคนถือบัตรคนจน

“พาณิชย์” เชือดร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ใน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เอาเปรียบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฝ่าฝืนกฎหมาย บวกภาษีมูลค่าเพิ่มเองจากราคาป้ายที่แสดง และไม่มีการปิดป้ายราคาจำหน่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน จับปรับทันที 1 หมื่นบาท พร้อมพิจารณาคุณสมบัติการเป็นร้านธงฟ้า ย้ำห้ามเอาเปรียบประชาชน พบเจอ เล่นงานตามกฎหมายเด็ดขาด
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ภายหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพสถิตว่าร้านค้าบางร้านมีพฤติกรรมจำหน่ายสินค้าแพงกว่าราคาป้าย เมื่อใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขสำคัญของร้านธงฟ้า และเป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้มีรายได้น้อย จึงได้เข้าไปตรวจสอบโดยวิธีการล่อซื้อ เพื่อให้รู้ว่าร้านค้ามีการกระทำผิดตามที่ได้มีการร้องเรียนหรือไม่
โดยผลการตรวจสอบ พบว่า ร้านค้าเป็นผู้จดทะเบียนประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นร้านค้าในโครงการธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น มีการจำหน่ายสินค้าทั้งส่งและปลีก และพบพฤติการณ์การจำหน่ายปลีกโดยบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเอง จากราคาป้ายที่แสดง ทั้งยังไม่มีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถรับทราบราคาที่แท้จริงก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ทำให้ซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าเงินสด ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ.2568 และเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 28 มีโทษปรับตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาทแล้ว พร้อมทั้งตักเตือน และพิจารณาคุณสมบัติการเป็นร้านธงฟ้า รวมทั้งกำชับให้ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นายวิทยากรกล่าวว่า ร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจ โดยกรมขอขอบคุณและชื่นชมร้านค้าที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งมีจำนวนมากที่ทำให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริง เพราะหากร้านทำผิดกฎหมายโดยการบิดเบือนราคาเพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง จึงเป็นเรื่องที่กรมให้ความสำคัญสูงสุดและจะไม่ยอมให้มีการฉวยโอกาสในทุกรูปแบบ
“ร้านธงฟ้าต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ผู้ประกอบการต้องติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และต้องขายตรงตามราคาป้าย หากพบการบวกเพิ่มราคาเกินจริง หรือไม่มีป้ายแสดงราคา ถือเป็นความผิด กรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น”นายวิทยากรกล่าว
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพิ่มความเข้มงวดในการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านธงฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในเชิงป้องกันและเชิงรุก โดยเฉพาะพื้นที่ ๆ ได้รับข้อร้องเรียนหรือมีการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมกำชับให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สรรพากร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประชาชน หากพบเห็นพฤติกรรมการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ปกติตามที่กล่าวมา สามารถร้องเรียนมายังสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน เพื่อจะได้เข้าไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน