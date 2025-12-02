เอสซีจี - มูลนิธิเอสซีจี ช่วยน้ำท่วมใต้ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ สนับสนุนอุปกรณ์ยังชีพ วัสดุก่อสร้าง ระดมทีมจิตอาสาฟื้นฟูหลังน้ำลด

เอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจี ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และจิตอาสา เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระภาครัฐ” ณ โรงปูนเอสซีจี ทุ่งสง สนับสนุนอุปกรณ์ยังชีพ สิ่งของจำเป็น วัสดุก่อสร้าง พร้อมระดมพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ ฟื้นฟูโรงพยาบาล สถานศึกษา อาคารสาธารณะ รวมถึงศูนย์อพยพ ในหลายจังหวัดภาคใต้ อาทิ สงขลา พัทลุง ตรัง และยะลา
วิกฤติอุทกภัยในภาคใต้ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนได้เข้าไปช่วยเหลือ เอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจี ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณกุศล สื่อมวลชน จิตอาสา และพนักงาน ช่วยเหลือ ฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าว ด้านการช่วยเหลือเร่งด่วน เอสซีจีร่วมกับสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระภาครัฐ” ณ สำนักงานเอสซีจี ภาคใต้ (หาดใหญ่) พร้อมเปิดสายด่วน โทร. 092-932-0070 ประสานความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ มูลนิธิเอสซีจี ได้สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน อาทิ ถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค ผ่าน SCGJWD เตียงสนามกระดาษ สุขากระดาษ จาก SCGP ผ้าห่ม ชุดเครื่องนอนชั่วคราวแก่ศูนย์อพยพ พร้อมตั้งโรงครัว 5 จุด และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี ขณะเดียวกัน SCGC ยังได้สนับสนุน “ทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูง” ให้กับกองทัพเรือ เพื่อใช้เป็น “แพกู้ภัย” ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
ด้านการฟื้นฟู เอสซีจีร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และ “คิวช่าง” เข้าสำรวจสถานศึกษา อาคารสาธารณะ พื้นที่ส่วนรวม เพื่อให้จิตอาสาร่วมทำความสะอาด อาทิ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สถานีรถดับเพลิงของเทศบาล ขณะเดียวกันยังจัดส่งอุปกรณ์ทำความสะอาดให้บ้านเรือนประชาชนด้วย ส่วนแผนการกำจัดขยะหลังน้ำลด จะทำงานร่วมกับภาครัฐ บริหารจัดการขยะตกค้างอย่างเร่งด่วน มอบถุง Big Bag เพื่อใช้จัดการขยะบนถนนสาธารณะ รวมทั้งนำขยะไปแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง
ด้านการซ่อมแซม ได้สนับสนุน Fix It Center จำนวน 46 จุด ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็นของประชาชน (วันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2568) พร้อมทั้งสนับสนุนหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด สีทาบ้าน ประตู อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้โรงพยาบาลและโรงเรียน ส่วน “คิวช่าง” จะสำรวจบ้านฟรีภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2568 นอกจากนั้นยังจัดทำคู่มือดูแลบ้าน “หลังน้ำลด” เพื่อให้ประชาชนสามารถซ่อมแซมบ้านได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยดาวน์โหลดได้ที่ https://shorturl.at/koILu
เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เอสซีจีขอมอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 80% (จำนวนจำกัด) ในกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างกว่า 20–50 รายการ ณ SCG Home และร้านค้าผู้แทนจำหน่าย (วันที่ 1–30 ธันวาคม 2568) รวมทั้งจัดส่วนลดท้ายบิลพิเศษผ่าน SCG Family เริ่มวันที่ 4 ธันวาคม 2568
เอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจี ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าช่วยเหลือ ฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยให้คลี่คลายโดยให้เร็วที่สุด เพื่อให้ชุมชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ