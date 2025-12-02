GISTDA ชี้ “ตะกอนหนาแน่น” ไหลลงทะเลสาบสงขลา หลังน้ำท่วมหาดใหญ่ เผยภาพจากดาวเทียมเผยชัด เสี่ยงกระทบระบบนิเวศของทะเลสาบ หน่วยงานในพื้นที่เร่งตรวจสอบ

.
GISTDA เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลาอย่างใกล้ชิด หลังเหตุการณ์น้ำท่วมขังรุนแรงในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา โดยได้อาศัยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2C (ระบบ MSI แบนด์ R:4 G:3 B:2) บันทึกภาพเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 10.41 น. ซึ่งภาพถ่ายที่ปรากฏในแผนที่ล่าสุดเผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “มวลตะกอนขนาดใหญ่” ไหลลงสู่บริเวณตอนล่างของทะเลสาบสงขลาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงพื้นที่รอยต่อ 4 อำเภอรอบทะเลสาบสงขลา พบว่าในเขต อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง ปรากฏโซนสีเหลือง–น้ำตาลหนาแน่น ซึ่งบ่งชี้ถึงปริมาณ ตะกอนแขวนลอย (Suspended Sediment) จำนวนมากที่ถูกพัดพามาจากปริมาณน้ำหลากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังฝนตกหนักและน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดการพาตะกอน ดิน โคลน และอินทรียวัตถุต่าง ๆ ไหลลงสู่ระบบคลองก่อนระบายลงทะเลสาบสงขลา
นอกจากนี้ GISTDA ยังได้ประมวลผลภาพด้วยเทคนิค Ulyssys Water Quality Viewer (UWQV) เพื่อเน้นพื้นที่ที่มีตะกอนหนาแน่น ซึ่งยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่า “ขอบทะเลสาบสงขลา” โดยเฉพาะฝั่งอำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง กำลังเผชิญภาวะตะกอนสะสมในระดับสูงกว่าปกติ ซึ่งอาจสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบนิเวศ เช่น
-ทำให้น้ำขุ่น แสงส่องผ่านได้น้อยลง
-รบกวนการหายใจของปลาและสัตว์น้ำ
-กระทบพื้นที่ประมงพื้นบ้าน
-เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสาหร่ายเติบโตผิดธรรมชาติ
-ส่งผลต่อการใช้น้ำเพื่อยังชีพและกิจกรรมท่องเที่ยวรอบทะเลสาบ
แม้ตะกอนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่ปริมาณที่มากผิดปกติอาจเร่งให้ทะเลสาบ “แก่ตัวเร็วขึ้น” โดยทำให้เกิดการตื้นเขินและเสื่อมโทรมเร็วกว่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในจังหวัดสงขลาที่กำลังเร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วมในหลายอำเภอ ขณะที่ระดับน้ำที่ลดลงกลับทิ้งผลกระทบในระบบน้ำต่อเนื่อง
สำหรับข้อมูลชุดนี้ GISTDA ได้ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อใช้สำหรับวางแผน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและการบริหารจัดการภาวะหลังน้ำท่วมในจังหวัดสงขลาอย่างทันท่วงที