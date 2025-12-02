กพร. เร่งเครื่อง “QUICK BIG WIN” ดันแร่ยุทธศาสตร์ป้อนอุตสาหกรรมอนาคต

กพร.เผยผลงาน 3 ไตรมาส ปี 2568 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน “แร่ไทย” ในปี 2569 เพื่อเสริมความมั่นคงด้านวัตถุดิบและยกระดับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอนาคต เร่งเครื่องด้วยกลยุทธ์ “QUICK BIG WIN”คาด GDP ภาคแร่ขยายตัวใน 3 ปีข้างหน้า สะท้อนโอกาสการลงทุนในโครงการแร่ยุทธศาสตร์ของประเทศ
นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วง3ไตรมาสปี2568 กพร. เน้นความสมดุลของ “เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” ไปพร้อมกัน โดยมีการอนุญาตและส่งเสริมการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาครอบคลุมโครงการสำคัญในพื้นที่แร่ยุทธศาสตร์ และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็ง พร้อมเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัล ผลักดันแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อลดระยะเวลาในการขออนุญาต เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล และยกระดับความรวดเร็ว โปร่งใสในการดำเนินงาน พร้อมส่งเสริมการใช้แร่เชิงกลยุทธ์ (Strategic Minerals) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และการลงทุนในมิติความยั่งยืน ขับเคลื่อน “เหมืองแร่เพื่อชุมชน” และ “เหมืองแร่สีเขียว” ให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบเหมือง
พร้อมจัดสรรเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 457 ล้านบาท กระจายสู่ 130 ชุมชน 43 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568
นอกจากนี้ กพร. ยังผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยทำงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สนับสนุนการรีไซเคิลซากแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 5,815 ตันต่อปี และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 145 ล้านบาท
“แนวทางตามนโยบาย QUICK BIG WIN ที่มุ่งเร่งผลลัพธ์ภายใน 1 ปี โดย ‘QUICK’ ปรับลดขั้นตอนและเร่งรัดการอนุญาตด้วย Digital License Platform ให้การขออาชญาบัตรสำรวจแร่และประทานบัตรทำได้รวดเร็ว โปร่งใส และติดตามสถานะออนไลน์ ‘BIG’ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว ส่งเสริม Circular Economy และ Green Transformation พร้อมเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศอุตสาหกรรมครบวงจร และ ‘WIN’ เชื่อมโยงแร่เข้าสู่กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์ EV พลังงานสะอาด เซมิคอนดักเตอร์ และกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างงาน การลงทุน และการเติบโตร่วมกัน”
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนระยะยาว กพร. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบสำคัญครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 1) ความมั่นคงของแร่ในฐานะวัตถุดิบ 2) ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และชุมชน 3) ความมั่นคงด้านธรรมาภิบาล และ 4) ความมั่นคงด้านการให้บริการ รวมถึงการยกระดับสู่ e-Service และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยืนยันว่า กพร. จะเดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดการแร่ของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม