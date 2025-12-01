SME D Bank ปล่อยกู้เอสเอ็มอีที่ประสบอุทกภัย ดอกเบี้ยต่ำ3%คงที่3ปี หนุนฟื้นฟูกิจการได้รวดเร็ว

SME D Bank จับมือ สมาพันธ์ SME ไทย ช่วยเหลือSMEsในพื้นที่ภาคใต้ประสบอุทกภัย ให้เข้าถึงแหล่งทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3%ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี ปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท ผ่านกลไก “ศูนย์ฝ่าฟัน ดัน SMEs” เพื่อให้สามารถฟื้นฟูกิจการกลับมาเดินหน้าตามปกติได้โดยเร็ว
นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่อย่างรุนแรง ดังนั้น SME D Bank ได้ออกมาตรการช่วยเหลือระยะเร่งด่วนไปแล้ว และเพื่อขยายความช่วยเหลือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะรองรับหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย ซึ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มีความจำเป็นต้องการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือยกระดับฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเดินหน้าได้โดยเร็ว
ดังนั้น ธนาคารร่วมกับ “สมาพันธ์ SME ไทย” ซึ่งมีเครือข่ายผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมากอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจะเชื่อมโยงการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ SME ไทย และทั่วไป เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพียงแค่ 3% ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี ปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท
สำหรับการสนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุนดังกล่าว จะผ่านกลไกของ “ศูนย์ฝ่าฟัน ดัน SMEs” สามารถแจ้งความประสงค์รับบริการได้ทุกสาขาของ SME D Bank ที่ปัจจุบันมีจำนวน 96 สาขา ครอบคลุมครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือแจ้งความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชม. โดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมถึง ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ SME D Bank เช่น www.smebank.co.th และ LINE Official Account : SME Development Bank เป็นต้น
สำหรับ “ศูนย์ฝ่าฟัน ดัน SMEs” จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย “ฝ่า-ฟัน-ดึง-ดัน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “Quick Big Win” ของรัฐบาล มีบริการช่วยเหลือแก่เอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบ One Stop Service ครบถ้วนในจุดเดียว