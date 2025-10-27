SME D Bank เผย 3 ไตรมาส พา ผปก.เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนกว่า 5.7 หมื่นล้านบาท ประกาศเดินหน้าต่อกระตุ้น ศก. ไทย สอดรับ ‘Quick Big Win’

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธพว. หรือ SME D Bank เปิดเผย 3 ไตรมาส พาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนกว่า 57,300 ล้านบาท สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 262,600 ล้านบาท พร้อมประกาศเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้พาเข้าถึงแหล่งทุนรวมกว่า 75,000 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจไทย สอดนับนโยบาย ‘Quick Big Win’
นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ท่ามกลางปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีนำเข้าสหรัฐฯ การล้นทะลักของสินค้าต่างประเทศ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา เป็นต้น ล้วนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ดังนั้น SME D Bank สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้ก้าวข้ามวิกฤต ผ่านแนวทางพัฒนาคู่เติมทุน รวมถึง แก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน ภายใต้การให้บริการที่เข้าใจ และไปถึงถิ่น
ทั้งนี้ ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2568 SME D Bank สนับสนุนพาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนกว่า 57,300 ล้านบาท สูงกว่า 35.6% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (2567) ช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 262,600 ล้านบาท ควบคู่กับช่วยพัฒนาครบวงจร โดยเฉพาะมุ่งเพิ่มรายได้ ขยายช่องทางตลาด ลดต้นทุน ส่งเสริมปรับตัวพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีภาษี และยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ผ่านกิจกรรมออนไซต์ควบคู่ออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank (dx.smebank.co.th) ใช้บริการได้สะดวกสบาย ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชม. รวมกว่า 15,300 ราย
นอกจากนั้น ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบาง พลิกฟื้นปรับปรุงกิจการกลับมาดำเนินธุรกิจกว่า 16,000 ราย คิดเป็นวงเงินกว่า 33,590 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมบริหารจัดการสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) มีประสิทธิภาพ ลดลงเหลือ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2568 ประมาณ 8.7% โดยเป็น NPLs หลังออกจากแผนพื้นฟูเมื่อปี 2558 เพียง 3.8% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย NPLs สินเชื่อ SMEs ในระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 7.8%
นายพิชิต กล่าวต่อว่า สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (2568) SME D Bank เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล ที่มุ่งกระตุ้นระยะสั้น ได้ผลยาว และเกิดการกระจายตัว โดยตั้งเป้าพาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนกว่า 75,000 ล้านบาท ช่วยเสริมสภาพคล่อง ผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษคงที่ 3% ต่อปี ตลอด 3 ปีแรก ก่อให้เกิดการกระจายประโยชน์เงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศกว่า 343,500 ล้านบาท รักษาการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจกว่า 164,800 ราย ควบคู่กับช่วยเหลือด้านงานพัฒนาครบวงจร ผ่านการพาเข้าถึงบริการแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank รวมกว่า 42,000 ราย นอกจากนั้น ดูแลผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด ประคับประคองธุรกิจให้ก้าวข้ามผ่านความยากลำบาก พลิกฟื้นกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง ผ่านมาตรการ “3 ลด ปลดหนี้” ได้แก่ 1. ลดผ่อน ปรับวงเงินการผ่อนชำระ ตามความสามารถของกิจการ 2. ลดเงินต้น ปรับโครงสร้าง เพิ่มความยืดหยุ่นให้ธุรกิจ นําเงินค่างวดมาชําระตามเงื่อนไขของธนาคาร และ 3. ลดดอกเบี้ยค้างชำระ เมื่อชำระตามเงื่อนไขของธนาคารหรือปิดบัญชี
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการรับการสนับสนุนด้านการเงินและการพัฒนา สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ สาขา SME D Bank ทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น LINE Official Account : SME Development Bank และเว็บไซต์ www.smebank.co.th เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357
