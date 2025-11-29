“พาณิชย์”ผนึกผู้ผลิต ห้างวัสดุก่อสร้าง ลดราคาสูงสุด 80% ช่วยคนเจอน้ำท่วมใต้

“พาณิชย์” ผนึกกำลังผู้ผลิต ห้างวัสดุก่อสร้าง จัดแคมเปญลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูบ้านเรือน สูงสุด 80% ระยะเวลา 1 เดือน ใน 40 สาขาพื้นที่ภาคใต้ ครอบคลุม 9 จังหวัด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เผยผู้ประกอบการยังขยายบริการเสริมด้านการซ่อมแซมโดยทีมช่างให้ด้วย พร้อมสั่งติดตามสถานการณ์สินค้า บริการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ป้องกันเอาเปรียบประชาชน
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงฟื้นฟู โดยล่าสุดได้มีการประชุมประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าและห้างวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ ได้แก่ ไทวัสดุ โฮมโปร ดูโฮม โกลบอลเฮ้าส์ และเมกาโฮม ร่วมจัดแคมเปญลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูบ้านเรือน โดยลดราคาสูงสุดถึง 80% ระยะเวลา 1 เดือน พร้อมเสริมสต๊อกสินค้าและขยายกำลังการกระจายลงสู่ 40 สาขาในพื้นที่ภาคใต้ ครอบคลุม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, พัทลุง, ตรัง, สตูล, ยะลา และนราธิวาส เพื่อให้ประชาชนในทุกจังหวัดที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างทั่วถึง
“หลังวิกฤตน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อบ้านเรือน ร้านค้า และกิจการ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เผชิญน้ำท่วมฉับพลันและท่วมขังหลายวัน ขณะนี้พื้นที่ต่าง ๆ ได้เข้าสู่ช่วงฟื้นฟู ซ่อมแซม และทำความสะอาดบ้านเรือนอย่างเร่งด่วน กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งดำเนินมาตรการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วที่สุด”
ทั้งนี้ นอกจากการลดราคาสินค้าจำเป็นแล้ว ผู้ประกอบการหลายรายยังได้ขยายบริการเสริมด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนและงานโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งการรีโนเวทพื้นที่ภายใน ภายนอก การทาสี การซ่อมพื้น ผนัง และฝ้าเพดาน รวมถึงการตรวจสภาพและแก้ไขโครงสร้างบ้านที่ชำรุด ตลอดจนบริการทีมช่างสำหรับงานต่อเติมที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ โดยมีการจัดทีมช่างและช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่หาดใหญ่และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วย
ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์ด้านราคา ปริมาณสินค้า และคุณภาพบริการซ่อมแซมอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสหรือเอาเปรียบประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ โดยกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้ามาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนศูนย์พักพิง การส่งมอบของจำเป็น และการจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลงสู่พื้นที่ฟื้นฟู เพื่อให้พี่น้องประชาชนภาคใต้ โดยเฉพาะหาดใหญ่ ฟื้นตัวได้โดยเร็วที่สุด