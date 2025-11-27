การค้าชายแดน-ผ่านแดน ต.ค.เพิ่ม 4.2% รวม 10 เดือน ทะลุ 1.63 ล้านล้าน โต 7.7%

กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าชายแดนและผ่านแดนเดือน ต.ค.68 เพิ่มขึ้น 4.2% ได้แรงหนุนจากการค้าผ่านแดนไปจีน สิงคโปร์และเวียดนาม กับเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สปป.ลาว เพิ่ม แต่กัมพูชา วูบ 99.9% เหตุปิดด่าน เมียนมา ลด 16.7% เหตุควบคุมส่งออกนำเข้า รวม 10 เดือนยอดทะลุ 1.63 ล้านล้านบาท เพิ่ม 7.7%
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือน ต.ค.2568 มีมูลค่า 146,648 ล้านบาท เพิ่ม 4.2% เป็นการส่งออก 74,913 ล้านบาท ลด 2.5% และการนำเข้า 71,735 ล้านบาท เพิ่ม 12.3% ได้ดุลการค้า 3,178 ล้านบาท รวม 10 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ต.ค.) การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่า 1,631,576 ล้านบาท เพิ่ม 7.7% เป็นการส่งออก 913,387 ล้านบาท เพิ่ม 4.7% การนำเข้า 718,189 ล้านบาท เพิ่ม 11.7% ได้ดุลการค้า 195,197 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากแยกการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ เดือน ต.ค.2568 มีมูลค่า 65,334 ล้านบาท ลด 17.5% เป็นการส่งออก 36,088 ล้านบาท ลด 25.4% การนำเข้า 29,246 ล้านบาท ลด 5.3% ได้ดุลการค้า 6,842 ล้านบาท โดยการค้าชายแดนกับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุด 27,260 ล้านบาท เพิ่ม 9.6% รองลงมา คือ สปป.ลาว 24,110 ล้านบาท เพิ่ม 6.3% เมียนมา 13,954 ล้านบาท ลด 16.7% และกัมพูชา 9 ล้านบาท ลด 99.9% ซึ่งสินค้าส่งออกชายแดนสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล 2,539 ล้านบาท เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ 1,306 ล้านบาท และน้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ 1,113 ล้านบาท ทำให้ 10 เดือนของปี 2568 การค้าชายแดนมีมูลค่า 766,465 ล้านบาท ลด 6.2% เป็นการส่งออก 449,580 ล้านบาท ลด 10.1% และการนำเข้า 316,885 ล้านบาท เพิ่ม 0.1%
ส่วนการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม เดือน ต.ค.2568 มีมูลค่า 81,314 ล้านบาท เพิ่ม 32.2% เป็นการส่งออก 38,825 ล้านบาท เพิ่ม 36.1% และการนำเข้า 42,489 ล้านบาท เพิ่ม 28.8% โดยการค้าผ่านแดนไปจีน มีมูลค่าสูงสุด 43,011 ล้านบาท เพิ่ม 28.2% รองลงมา คือ สิงคโปร์ และเวียดนาม มีมูลค่า 14,755 ล้านบาท เพิ่ม 64.8% และ 7,778 ล้านบาท เพิ่ม 52.0% ตามลำดับ ซึ่งสินค้าส่งออกผ่านแดนสำคัญ ได้แก่ ฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์ 10,350 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ 2,925 ล้านบาท และยางแท่ง TSNR 2,102 ล้านบาท ทำให้ 10 เดือนของปี 2568 การค้าผ่านแดนมีมูลค่า 865,111 ล้านบาท เพิ่ม 23.9% เป็นการส่งออก 463,807 ล้านบาท เพิ่ม 24.6% และการนำเข้า 401,304 ล้านบาท เพิ่ม 23.0%
นางอารดากล่าวว่า การค้าชายแดนของไทยในเดือน ต.ค.2568 ยังหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยการค้าชายแดนไทย–กัมพูชา หดตัวสูงถึง 99.9% จากสถานการณ์ด้านความมั่นคงและมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนระหว่างไทยและกัมพูชา และการค้าชายแดนไทย–เมียนมา หดตัว 16.7% จากมาตรการควบคุมการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างไทยและเมียนมาซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่
สำหรับการค้าผ่านแดนในเดือน ต.ค.2568 กลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ 3 เดือน จากการค้าผ่านแดนที่ขยายตัวสูง 32.2% โดยการส่งออกผ่านแดนไปยัง 3 ตลาดสำคัญ ได้แก่ จีน สิงคโปร์ และเวียดนาม ขยายตัวสูงถึง 26.6% 80.7% และ 29.2% ตามลำดับ โดยสินค้าส่งออกผ่านแดนในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังคงขยายตัวได้ดี จากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่ม Data center ที่ยังขยายตัวต่อเนื่องในไทย รวมไปถึงกลุ่มสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ก็ขยายตัวได้ดีเช่นกัน อาทิ ยางสังเคราะห์ ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 3 และถุงมือยาง