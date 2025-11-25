ปตท. เปิดศูนย์อำนวยการสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ช่วยผู้ประสบภัย-ดูแลความมั่นคงพลังงาน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เร่งส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เปิด “ศูนย์อำนวยการสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ กลุ่ม ปตท.” เพื่อติดตามสถานการณ์ ผลกระทบต่อโครงสร้างพลังงานในพื้นที่ ให้เกิดการทำงานภายในกลุ่ม ปตท. อย่างบูรณาการ บริหารจัดการพลังงานให้เกิดความมั่นคง พร้อมกับส่งหน่วยปฏิบัติการ PTT Group SEALs ผนึกกำลังร่วมกับส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 ปตท. เข้าบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยนำเรือเข้าพื้นที่ เพื่อส่งมอบถุงยังชีพและให้ความช่วยเหลือในการอพยพ
นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังส่งมอบความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยจัดเตรียมถุงยังชีพกว่า 12,000 ชุด น้ำดื่มกว่า 27,000 ขวด เรือพายพลาสติก และเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นอื่น ๆ ปัจจุบันส่งมอบถุงยังชีพไปแล้วจำนวน 7,000 ถุง รวมถึงข้าวกล่องและน้ำดื่ม พร้อมเร่งส่งมอบก๊าซหุงต้มให้ศูนย์พักพิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสนับสนุนน้ำมันดีเซลให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ตลอดปี 2568 กลุ่ม ปตท. ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ประกอบด้วย ถุงยังชีพ จำนวน 24,865 ถุง น้ำดื่ม จำนวน 52,296 ขวด น้ำมันเครื่อง Big Bag ข้าวสาร ข้าวกล่อง และเงินบริจาค เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยกลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานในทุกพื้นที่ของประเทศ พร้อมเคียงข้างคนไทย ให้ผ่านพ้นวิกฤตในทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน