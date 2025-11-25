ครม.อนุมัติโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ลดหย่อนภาษี2แสน ตามนโยบาย “Quick Big Win”

ครม. ไฟเขียวมาตรการภาษี กระตุ้นติดตั้ง Solar Rooftop ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 2 แสนบาท ดันเม็ดเงินลงทุนภาคพลังงานกว่า 2.4 แสนล้านบาท คาดใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ถึง 31 ธันวาคม 2571
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2568) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการภาษีด้านพลังงานชุดใหญ่ที่กระทรวงพลังงานเสนอ ภายใต้นโยบาย “Quick Big Win” โดยมีเป้าหมาย ลดค่าไฟฟ้าประชาชน ส่งเสริมพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 240,000 ล้านบาท ประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop ในบ้านอยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองและลดค่าไฟฟ้ารายเดือน โดยเปิดสิทธิให้บุคคลธรรมดานำค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Solar Rooftop แบบเชื่อมต่อโครงข่าย (On-grid) ขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์พีค (kWp) มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งต้องเป็นระบบใหม่ ได้รับอนุญาตเชื่อมต่อจากการไฟฟ้า และได้รับใบกำกับภาษีแบบ e-Tax Invoice คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิกว่า 90,000 ครัวเรือน ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า 585 ล้านหน่วยต่อปี ลดการนำเข้า LNG ถึง 94,000 ตัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 0.28 ล้านตันต่อปี สร้างงานใหม่ในภาคพลังงานสะอาดกว่า 450 อัตรา และก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากกว่า 20,250 ล้านบาท
นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ประสิทธิภาพพลังงานสูง 5 ดาว อาทิ ปั๊มความร้อน สีทาผนังอาคาร กระจก ตู้เย็นเครื่องปรับอากาศ พัดลมไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน เครื่องซักผ้า โดยให้สิทธิลดหย่อนภาษีถึง 50% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน โดยเป็นผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(5)–40(8) และนิติบุคคลที่ต้องการลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว โดยอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เข้าร่วมมาตรการทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ได้รับมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานระดับสูงสุด และต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีแบบ e-Tax Invoice เท่านั้น มาตรการนี้คาดว่าจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้า 30,000 ล้านหน่วยต่อปี ลดค่าใช้จ่ายพลังงานได้กว่า 110,000 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย 15 ล้านตันต่อปี และสร้างการลงทุนใหม่ไม่น้อยกว่า 220,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ได้หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว คาดว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้จนถึง 31 ธันวาคม 2571
นายอรรถพล กล่าวว่า มาตรการทางภาษีดังกล่าวเป็นการผลักดันประเทศไทยสู่ระบบพลังงานที่สะอาด มั่นคง และยั่งยืน พร้อมสร้างผลประโยชน์โดยตรงให้กับประชาชนอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลงทันทีในภาคครัวเรือน หรือการลดต้นทุนพลังงานในภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ