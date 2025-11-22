กรมพัฒน์ x Facebook ปั้น SME เข้าสู่ตลาดออนไลน์ งานนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ Facebook ประเทศไทย จัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพ SME ด้วยองค์ความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซ และการตลาดดิจิทัล การใช้ AI สร้างคอนเทนต์ เพื่อสร้างโอกาสตลาดใหม่บนโลกออนไลน์ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ธ.ค.68 งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมและ Facebook ประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงาน “AI Awakening : A New Era for Thailand’s Digital Economy” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธ.ค.2568 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับภูมิภาคของ บริษัท เฟซบุ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเสวนา หัวข้อ“Thailand’s Vision for Smart Commerce : Innovation, Inclusion, and Internationalization” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจ
ทั้งนี้ ในการจัดงาน จะมีการจัดเวิร์กชอปแบบเข้มข้น และอัปเดตเทรนด์การตลาดออนไลน์ อาทิ 1.Workshop “Meta AI & Ads Solutions for SME Growth” โดยคุณมัณฑิตา จินดา ผู้ก่อตั้ง Digital Tips Academy 2.การเสวนา “Decode AI Thailand : ปลดล็อกข้อจำกัด สู่โอกาสเศรษฐกิจดิจิทัล” โดย Startup ด้านเทคโนโลยีชั้นนำของไทย และ 3.การบรรยายหัวข้อ “Creative Reels on Your Radar” จากทีมผู้เชี่ยวชาญของ Meta ประเทศไทย
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการต่อยอดธุรกิจ โดยต้องการเห็นผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME และ Micro SME มีโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ บนโลกออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สอดรับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวทาง Quick Big Win ที่มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ โดยเฉพาะการเสริมแกร่งผู้ประกอบการ SME และเพิ่มมูลค่าสินค้าไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ Digital Commerce อย่างเต็มรูปแบบ
“กรมมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการทำการค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตบนโลกดิจิทัลได้อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะ SME ไทย ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการการค้าออนไลน์ไปควบคู่กับด้านการตลาดดิจิทัล และการสร้าง Creative Content อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการค้าออนไลน์ได้อย่างครบวงจร เป็นการยกระดับผู้ประกอบการทุกกลุ่มให้มีความพร้อมในการแข่งขันด้านการค้าออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน”นายพูนพงษ์กล่าว
ผู้ประกอบการไทยหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 ธ.ค.2568 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5959 หรือ Call center 1570