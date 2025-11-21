ขยี้ตารัวๆ! 'เอมี่ กลิ่นประทุม' มาในลุคเรียบหรูเหนือกาลเวลา สวยแพงดุจ Audrey Hepburn ฉบับไทยแลนด์

โอ๊ย! สวยแพงอะไรเบอร์นี้ แม่ก็คือแม่จริง ๆ ค่ะ! นาทีนี้ต้องมอบมงให้กับความสวยแบบกินขาดของ "เอมี่ กลิ่นประทุม" ภรรยาคนสวยของพ่อหนุ่ม "ซี ศิวัฒน์" ที่ล่าสุดปล่อยภาพเซ็ตใหม่ลงโซเชียล ทำเอาวงการบันเทิงและโซเชียลแทบแตก! เพราะแต่ละลุคที่แม่เสิร์ฟมานั้น มันไม่ใช่แค่สวย แต่คือ "สวยสง่า" จริง ๆ ค่ะ! ใครที่ตามติดอินสตาแกรมของแม่เอมี่จะรู้ว่าเธอคนนี้สลับโหมดเก่งมาก! บางทีก็มาแบบ บิกินีไฟลุก ริมทะเลจนเกาะล้านต้องร้อนฉ่า
แต่ล่าสุดค่ะ...แม่มาในลุค เรียบหรูดูแพง! สไตล์วินเทจคลาสสิกที่ชวนให้นึกถึงตำนานแฟชั่นอย่าง "Audrey Hepburn" ในยุค 50's!
ชุดเดรสที่เลือกมาคือเป๊ะปังแบบไม่ต้องตะโกน! เน้นโทนสีสุภาพ คัตติ้งเนี้ยบกริบ โชว์สัดส่วนที่เป๊ะแบบไม่จำเป็นต้องเห็นเยอะ! งานผิว งานหน้า งานผม คือเลิศเลอมากค่ะคุณน้า! ผมเกล้าเรียบตึง โชว์ช่วงคอระหง และการแต่งหน้าที่เน้นความสวยแบบไม่โบ๊ะ ไม่เยอะ แต่ดูแพงไปหมด!
ไม่ได้อวยนะ แต่ต้องยอมรับว่าสาวเอมี่คนนี้คือตัวอย่างของคำว่า "ยิ่งอายุเยอะยิ่งสวย" หรือที่ฝรั่งเขาว่า "Ageing Like a Fine Wine" ของจริง! อายุเท่านี้หน้ายังเป๊ะชวนมอง หุ่นก็ยังดีเบอร์แรง! จะใส่ชุดไหนก็รอดหมด! สิ่งที่ทำให้ลุคนี้ดูแพงทะลุเพดาน คือ อินเนอร์ค่ะ! ท่าโพส สายตา คือดูมั่นใจ ดูมีคลาส ดูเป็นผู้หญิงที่รู้คุณค่าในตัวเองสุดๆ!
ตัวแม่สายปาร์ตี้คนนี้เธอ มีวินัย ในการดูแลตัวเองมากๆ ไม่ว่าจะเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย หรือการใส่ใจในการเลือกสรรสกินแคร์ดูแลผิวพรรณในวัย 40+ ปฎิเสธไม่ได้ว่ายิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งสวยสง่าและทวีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆสำหรับเธอคนนี้
ล่าสุด "เอมี่" ออกมาร่วมส่งเสริมความภาคภูมิใจในตัวผู้หญิงร่วมกับแบรนด์ MINUS20 ที่สนับสนุนให้ผู้หญิงสนุกกับการใช้ชีวิตทุกช่วงวัย โดยแคมเปญ “ภูมิใจทุกวัยที่เป็นฉัน” นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหรือช่วงอายุใดก็ตาม โดยไม่ให้ความกังวลเรื่องอายุมาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต
เพื่อเป็นการตอกย้ำสโลแกน"Time Machine Your Skin" ของแบรนด์ MINUS20
นี่แหละค่ะ! คือเคล็ดลับที่ทำให้เธอ ‘สวยแบบมั่นใจ สวยแบบสบายใจ’ ได้แบบไม่แคร์อายุเพราะ Minus20 Advanced Youth Anti-Wrinkle Cream ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผิวผู้หญิงวัย 40+ 50+ 60+ ด้วยสูตรพิเศษที่มี 3D Peptide Technology , ทองคำแท้บริสุทธิ์ 24k บริสุทธิ์ 99.99% , เมลาซีโร่ ที่ได้รับรางวัลโนเบลปี 2016 และ ไฮยาลูรอน 8 โมเลกุล ซึ่งสารสกัดของแบรนด์ ไมนัสทเวนตี้ (Minus20) คัดมาแล้วว่าจะช่วยฟื้นบำรุงผิวให้ผู้ใช้รู้สึกถึงความนุ่ม ชุ่มชื้น ผิวแลดูเรียบเนียน ผิวดูกระชับ ฉ่ำไบร์ท
ด้าน เอมี่ กลิ่นประทุม ได้เผยถึงการร่วมงานครั้งนี้ว่า "เอมี่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดสโลแกนแบรนด์ในครั้งนี้ค่ะ สำหรับเอมี่แล้ว 'Time Machine Your Skin' คือ ความรู้สึกที่ผิวเราได้รับการฟื้นฟูอย่างล้ำลึก จนเรามั่นใจที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องริ้วรอย ผิวแห้งกร้าน และความหมองคล้ำ เอมี่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Minus20 ด้วยตัวเองและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ‘ยิ่งทำให้เรามั่นใจ ทำให้เราเแฮปปี้กับผิวของเราในวัยนี้ที่สุด’ มี่กล้าที่จะแต่งหน้าบางๆออกจากบ้าน และกล้าที่จะแนะนำหรือบอกต่อคนในครอบครัว คนรอบข้างให้ได้สัมผัสถึงการฟื้นฟูผิวอย่างลึกซึ้งแบบมี่ค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เรามั่นใจในผิวที่สวยสมบูรณ์แบบจากผิวจริงอย่างยั่งยืนค่ะ"
Minus20 ขอเชิญชวนทุกท่านมาติดตามเรื่องราวความภาคภูมิใจในผิวของผู้หญิงที่ถ่ายทอดโดย 'เอมี่ กลิ่นประทุม' ผ่านแคมเปญ “ภูมิใจทุกวัยที่เป็นฉัน” พร้อมสัมผัสประสบการณ์การบำรุงผิวจาก MINUS20 ที่จะพาคุณกลับมามั่นใจในผิวของตัวเองอีกครั้งได้แล้ววันนี้
ที่ช่องทาง Line OA : @minus20 , คลิกเพิ่มเพื่อน : https://lin.ee/3osREewf
หรือ Facebook Page : MINUS 20