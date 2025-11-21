“พาณิชย์”เผยข้าวเจ้า-หอมมะลิ ราคาดีดตัวขึ้น 400-1,000 บาท หลังลุยมาตรการดูดซับผลผลิต

กรมการค้าภายในรายงานสถานการณ์ราคาข้าวเปลือก หลัง นบข. มีมาตรการเพิ่ม บวกมาตรการเดิม ทั้งชะลอการขายข้าว รับฝากเก็บ และจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ดันราคาปรับเพิ่มขึ้น ข้าวเปลือกเจ้าเพิ่มเป็น ตันละ 7,200 บาท เพิ่ม 400 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 16,000 บาท เพิ่ม 1,000 บาท ยันเดินหน้ามาตรการต่อเนื่อง หวังดันราคามีเสถียรภาพตลอดทั้งฤดูกาล พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด ลงพื้นที่คุมเข้มการซื้อขาย ป้องกันเอาเปรียบน้ำหนัก ความชื้น
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวนาปี ปีการผลิต 2568/69 ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2568 ได้ออกมาตรการเร่งด่วนในการช่วยดูดซับปริมาณข้าวเปลือกออกจากระบบ รวมทั้งมีมาตรการก่อนหน้านี้ ทั้งชะลอการขายข้าว มาตรการรับฝากเก็บ รวมถึงการเร่งจัดตลาดนัดข้าวเปลือกทั่วประเทศ เพื่อพยุงราคา สร้างตลาด และเสริมรายได้ให้เกษตรกรในช่วงผลผลิตออกกระจุกตัว
โดยสถานการณ์ราคาล่าสุด ณ วันที่ 20 พ.ย.2568 ราคาข้าวเปลือกความชื้น 15% ปรับเพิ่มในแทบทุกชนิด โดยข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 14,700–16,100 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 8,000–8,300 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้า 6,300–7,200 บาทต่อตัน และข้าวเหนียว 7,000–10,000 บาทต่อตัน โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิได้มีการปรับตัวขึ้นสูงสุด 1,000 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้าปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด 400 บาทต่อตัน เมื่อเทียบกับช่วงก่อนสัปดาห์ก่อน (14 พ.ย.2568) ถือเป็นหนึ่งฤดูกาลที่ราคาปรับตัวดีขึ้นเร็วที่สุดในรอบหลายปี
นายวิทยากรกล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก กรมได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยเริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.2568 และจะจัดต่อเนื่องรวมกว่า 50 ครั้งใน 32 จังหวัด ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จนถึงเดือน เม.ย.2569 โดยตลาดนัดข้าวเปลือกเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่เข้าไปรับซื้อถึงแหล่งผลิตของเกษตรกร ลดภาระค่าขนส่ง เพิ่มช่องทางขายโดยตรง และแก้ปัญหาบางพื้นที่ ที่ไม่มีผู้รับซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการจัดตลาดนัดในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ประกอบการหลายรายเข้าไปรับซื้อในราคานำตลาดอย่างคึกคัก โดยราคารับซื้อในพื้นที่ตลาดนัดสูงกว่าตลาดทั่วไปเฉลี่ย 200–400 บาทต่อตัน ทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในหลายจังหวัดปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ สำนักงานชั่งตวงวัดในพื้นที่ โดยเฉพาะจุดที่มีการซื้อขายข้าว ได้ลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการรับซื้อข้าวเปลือกของพี่น้องเกษตรกร โดยตรวจสอบความถูกต้องของการชั่งน้ำหนัก การวัดความชื้น และการหักสิ่งเจือปน รวมถึงการแสดงราคารับซื้อ เพื่อให้การซื้อขายเป็นธรรม เที่ยงตรง และโปร่งใสให้เกษตรกร
“มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2568/69 ของ นบข. และการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกทั่วประเทศ ได้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านราคาที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่พี่น้องเกษตรกร โดยกรมจะขับเคลื่อนมาตรการต่อเนื่อง เพื่อรักษาราคาและสร้างเสถียรภาพให้ตลาดข้าวตลอดฤดูกาลผลิตปีนี้”นายวิทยากรกล่าว