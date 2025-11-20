“ศุภจี”โปรโมตร้านอาหาร Thai SELECT ที่ลอสแอนเจลิส

“ศุภจี”ร่วมกิจกรรม Thai SELECT Festival ที่ลอสแอนเจลิส ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน เผยเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ทีมไทยแลนด์ ผู้มีอิทธิพลทางความคิด และสื่อมวลชนเข้าร่วม สัมผัสรสชาติไทยแท้ มี 14 ร้านชื่อดังร่วมแสดงศักยภาพอัตลักษณ์อาหารไทย
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการเข้าร่วมกิจกรรม Thai SELECT Festival ณ The Cabana ชั้น 3 ศูนย์การค้า Westfield Century City ลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีธีมหลักในการจัดงาน คือ “The Savory Thai SELECT Night Market” มุ่งเน้นการถ่ายทอดเสน่ห์รสชาติไทยแท้ผ่านเมนูยอดนิยมที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนเผยแพร่ความเป็นไทยที่ผสมผสานในมิติด้านรสชาติและวัฒนธรรมอย่างงดงามและลงตัว ยกระดับภาพลักษณ์ของอาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สู่สากล และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานและทรงมีพระราชดำรัสถึงการเชื่อมโยงระหว่างนครลอสแอนเจลิสกับเสน่ห์ของอาหารไทย ที่สะท้อนทั้งรสชาติและวัฒนธรรมอันประณีต
โดยในการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐฯ คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ คณะทีมไทยแลนด์ ผู้มีอิทธิพลทางความคิด และสื่อมวลชน มาร่วมงาน เพื่อแสดงศักยภาพอาหารไทย โดยมีร้าน Thai SELECT จำนวน 14 ร้าน มาร่วมรังสรรค์และนำเสนอเมนูอาหารไทยหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เมนูดั้งเดิมจนถึงเมนูร่วมสมัย ถ่ายทอดรสชาติไทยแท้และความงดงามของวัฒนธรรมการกินแบบไทย เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกัน ได้มีกิจกรรมที่หลากหลายภายในงาน ได้แก่ 1.กิจกรรมร่วมสนุกกับร้านค้าภายในงานเพื่อชิงรางวัลจากนักแสดงนำจากซีรีย์เรื่อง KinnPorsche The Series และ Shine มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และอาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ 2.การแสดงดนตรีโดย วงเครื่องเทศ และ 3.การแสดงดนตรีโดย DJ Millusion ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
สำหรับร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม 14 ร้าน ประกอบด้วย 1.Bhan Kanom Thai Casual (ไม่มีดาว) ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมชั้นดอกไม้ 2.Cha Tra Mue (ชาตรามือ) Casual (ไม่มีดาว) ชาไทย ชาเขียว 3.MOOM MAAM THAI GELATO Casual (ไม่มีดาว) Gelato Waffles 4.Coco's Kanom Thai Casual (ไม่มีดาว) ขนมตาล เค้กใบเตย ช่อม่วง ปากริมไข่เต่า 5.Chao Krung Thai (1 ดาว) พล่ากุ้ง 6.Thai Central Cuisine (1 ดาว) สะเต๊ะไก่ 7.Heng Heng Chicken Rice Casual (ไม่มีดาว) ข้าวมันไก่ 8.Farmhouse Kitchen Thai Cuisine Los Angeles (1 ดาว) บ้าบิ่น Caviar 9.Lum Ka Naad (1 ดาว) ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่มวีแกน หมี่กรอบ 10.Emporium Thai (1 ดาว) ผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งใหญ่ 11.Lacha Somtum (1 ดาว) ส้มตำ ลาบหมูทอด Tapioca Pudding 12.Ayara Thai (1 ดาว) เมี่ยงคำ 13.Love2Eat Thai Bistro (1 ดาว) ขนมจีน หมูฮ้อง และ 14.Thai Chaiyo (1 ดาว) กระเพาะปลา น้ำอ้อยสด ขนมหวานแบรนด์ S&P น้ำอ้อย
ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับรูปแบบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ร้าน Thai SELECT 3 ดาว มอบให้กับร้านอาหารไทยรูปแบบ Fine Dining ร้าน Thai SELECT 2 ดาว ร้านคุณภาพดีเยี่ยมในรูปแบบ Upscale Dining ร้าน Thai SELECT 1 ดาว มอบให้กับร้านอาหารไทยคุณภาพดีที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม และร้าน Thai SELECT Casual (ไม่มีดาว) ร้านอาหารไทยรสชาติดีที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง
ส่วนร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT มีจำนวน 177 ร้าน แบ่งเป็น ร้าน 3 ดาว จำนวน 1 ร้าน ร้าน 2 ดาว จำนวน 23 ร้าน ร้าน 1 ดาว จำนวน 107 ร้าน และร้าน Casual จำนวน 46 ร้าน และเฉพาะร้านอาหาร Thai SELECT ที่อยู่ในลอสแอนเจลิส มีจำนวน 54 ร้าน ประกอบด้วยร้าน 1 ดาว จำนวน 39 ร้าน และร้าน Casual จำนวน 15 ร้าน