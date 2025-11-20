นบข.หั่นราคาสินเชื่อเก็บข้าว 3 ชนิด เปลือกเจ้า 5,800 หอมปทุม 7,600 เหนียว 8,600

นบข.ลักไก่ หั่นราคาสินเชื่อเก็บข้าวในยุ้งฉาง 3 ชนิด ข้าวเปลือกเจ้าจากตันละ 8,000 บาทเหลือ 5,800 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี จาก 9,000 บาท เหลือ 7,600 บาท และข้าวเปลือกเหนียว จาก 10,000 บาท เหลือ 8,600 บาท หวั่นชาวนาไม่มาไถ่ถอนคืน พร้อมอัดฉีด 3 หน่วยงาน อ.ต.ก. อคส. ธ.ก.ส. เร่งหาออเดอร์ 3 ล้านตัน ดูดซับข้าวเปลือกส่วนเกิน เคาะปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง เป้า 1 ล้านไร่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธาน ได้มีมติทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2568/69 โดยลดราคาสินเชื่อข้าว 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ให้สอดคล้องกับราคาตลาดปัจจุบัน เนื่องจากราคาข้าวทั้ง 3 ชนิด ตกต่ำกว่าราคาที่เคยอนุมัติไว้
โดยราคาสินเชื่อที่ปรับลดลง ข้าวเปลือกเจ้าจากตันละ 8,000 บาท เหลือ 5,800 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีจากตันละ 9,000 บาท เหลือ 7,600 บาท และข้าวเปลือกเหนียวจากตันละ 10,000 บาท เหลือ 8,600 บาท โดยเกษตรกรที่มียุ้งฉางของตัวเองจะได้ค่าฝากเก็บ 1,500 บาทต่อตันเหมือนเดิม และกำหนดให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกเข้าฝากเก็บในยุ้งฉางเป็นระยะเวลา 1–5 เดือน เป้าหมาย 3 ล้านตันข้าวเปลือก
“เหตุผลหลักในการปรับลดราคา เนื่องจากวัตถุประสงค์หลัก เพื่อชะลอการขายข้าว ให้ชาวนาได้เงินไปหมุนใช้ระหว่างรอราคาข้าวสูงขึ้น และค่อยนำไปขายในภายหลัง โดยไม่ใช่โครงการซื้อนำตลาด และหากรัฐไม่ปรับราคา โดยให้สินเชื่อราคาเดิม จะทำให้ไม่มีคนมาไถ่ถอน เกษตรกรจะขายขาดทิ้งไปเลย และผลกระทบการให้สินเชื่อในราคาสูงเกินไป จะทำให้โครงการเป็นภาระต่องบประมาณและผิดหลักการของโครงการ”
ก่อนหน้านี้ นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า ที่ประชุม นบข. ยังได้เห็นชอบมาตรการข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคต โดยเน้นการบริหารจัดการข้าวขาวที่มีส่วนเกิน ผ่านโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2568/69 เป้าหมาย 3 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินจ่ายขาด 1,680 ล้านบาท โดยให้ 3 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การคลังสินค้า (อคส.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งจัดหาคำสั่งซื้อข้าวในประเทศ พร้อมประสานไปยังโรงสีหรือผู้ประกอบการ เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคานำตลาด และมีแผนนำข้าวเปลือกไปแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงจำหน่าย เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่มีความต้องการใช้จริง อาทิ กรมราชทัณฑ์ หน่วยงานกองทัพ และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ
สำหรับเงินจ่ายขาด 1,680 ล้านบาท จะดำเนินการตลอดฤดูกาลผลิตปี 2568/69 แบ่งเป็นการให้โรงสีรับซื้อราคานำตลาดตันละ 300 บาท ส่วนอีก 200 บาท จะเป็นค่าปรับปรุงและหรือแปรสภาพข้าว ที่เหลืออีก 60 บาท เป็นค่าบริหารจัดการของ 3 หน่วยงาน
นอกจากนี้ ที่ประชุม นบข. ยังได้เห็นชอบเดินหน้ามาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิต โดยเฉพาะการศึกษาการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนาปรังบางส่วน ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น และปลูกข้าวคุณภาพดี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด กำหนดกรอบไว้ที่ 1 ล้านไร่