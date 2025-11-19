BEM แจ้งซ้อมจัดการเหตุการณ์ 21-22 พ.ย.นี้ ที่สถานีอิสรภาพ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (เอราวัณ), สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร, สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ และสำนักเขตบางกอกใหญ่ มีกำหนดจัดฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์ เพื่อให้พนักงานเกิดความชำนาญ สามารถตอบสนองในการจัดการเหตุการณ์และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย
ในวันศุกร์ที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 – 04.30 น. ณ MRT สายสีน้ำเงิน สถานีอิสรภาพ
ทั้งนี้ ประชาชนผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอาจได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยและเสียงรถฉุกเฉิน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร 0-2624-5200