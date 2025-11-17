กรมราง คว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2568 (DG Awards 2025)

กรมการขนส่งทางรางคว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2568 (DG Awards 2025) ตอกย้ำความสำเร็จด้านการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลดิจิทัลในทุกมิติ
วันนี้ (17 พ.ย. 68) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2568 (Digital Government Awards 2025) ประเภทประกาศเกียรติคุณด้านการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลดิจิทัล จากนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลจัดขึ้นเพื่อเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการประชาชน
สำหรับรางวัลดังกล่าว กรมการขนส่งทางรางได้รับคะแนนรวม 90.44 คะแนน โดยเป็นหน่วยงาน ที่โดดเด่นในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลดิจิทัล ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินครอบคลุม 9 ด้าน ได้แก่
1.คะแนนด้านนโยบายข้อมูล (Data Policy)
2.คะแนนด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
3.คะแนนด้านการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
4.คะแนนด้านการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล (Shareable Data)
5.คะแนนด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)
6.อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนข้อมูลเปิดของหน่วยงานเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
7.จำนวนชุดข้อมูลที่มีการนำไปใช้ประโยชน์
8.คะแนนด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการใช้งานและขับเคลื่อนข้อมูล (Data Technology)
9.คะแนนด้านการส่งเสริม ให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรในด้านการใช้ประโยชน์และการใช้ข้อมูลร่วมกัน
การได้รับรางวัลครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมการขนส่งทางรางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในทุกมิติของการทำงาน ทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการขนส่งทางรางที่ทันสมัย การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการบริการด้วยข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2568 ที่กรมการขนส่งทางรางได้รับจึงไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของกรมการขนส่งทางรางเท่านั้น แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ