เปิดเคสข้อมูลประชาชนถูกขึ้นชื่อเป็นสมาชิกพรรคโดยไม่รู้ตัว สัญญาณเตือนข้อมูลมั่ว?

จากกรณีผู้ใช้โซเชียลมีเดียออกมาโพสต์ว่าเมื่อลองตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองของ กกต. กลับพบว่ามีชื่อขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองบางพรรค ทั้งที่ไม่เคยสมัครหรือแม้แต่รู้จักพรรคนั้นมาก่อน เหตุการณ์นี้กำลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ในโลกออนไลน์ เพราะสะท้อนคำถามสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และความโปร่งใสของระบบจัดการสมาชิกพรรค
วิธีตรวจสอบสถานะสมาชิกพรรคด้วยตัวเอง เริ่มที่เข้าเว็บไซต์ https://party.ect.go.th/services/member-check จากนั้นกรอกเลขประจำตัวประชาชน และกด “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดงว่าเจ้าของหมายเลขมีสถานะเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ และพรรคใด
หากพบข้อมูลผิด หรือไม่เคยสมัครแต่มีชื่อปรากฏ ให้ติดต่อ กกต. ได้ที่โทร. 02-141-8486 ถึง 92 หรือโทรสาร 02-143-8585
แม้จะมีปรากฏข้อความเตือน แต่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความอ่อนไหว การที่ประชาชนพบว่าตนถูกบันทึกชื่อโดยไม่สมัครใจ จึงอาจสะท้อนปัญหาการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการลงทะเบียนแทนซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบประชาธิปไตยและกระบวนการเลือกตั้ง
กรณีที่เกิดขึ้นยังไม่เพียงเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลสมาชิกพรรคเท่านั้น แต่ยังสะท้อนโจทย์ใหญ่ของ Data Governance ภาครัฐไทย รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลประชาชนที่ต้องรัดกุม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เนื่องจากในยุคที่ข้อมูลคืออำนาจ การรักษาความถูกต้องของฐานข้อมูลการเมือง ก็คือการปกป้องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนเช่นกัน
สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพด้านล่าง.