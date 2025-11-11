บางกอกแอร์เวย์สแจ้งผลประกอบการ Q3 ปี 68 โชว์ผลกำไรสุทธิ 1,046 ล้านบาท

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งผลดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2568 มีกำไรสุทธิ 1,046 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้รวมซึ่งมาจากรายได้ค่าบัตรโดยสารเป็นหลัก อยู่ที่ 6,460 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 7% มาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบินที่ลดลง
ในไตรมาส 3 บริษัทฯ ให้บริการผู้โดยสารรวม 1.04 ล้านคน มีอัตราการขนส่งผู้โดยสาร (Passenger Load Factor) อยู่ที่ 76% ผู้โดยสารในเส้นทางสมุยยังมีอัตราการเติบโตที่ 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2567
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 19,990 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน 4,765 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 3,138 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.48 บาทบริษัทฯ ให้บริการผู้โดยสารรวม 3.2 ล้านคน ลดลง 2% โดยลดลงจากจุดขายบัตรโดยสาร (Point-of-Sales) จากภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย ขณะที่จุดขายบัตรโดยสารยุโรปยังมีการเติบโต โดยเฉพาะประเทศเยอรมนีและสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้น 15% และ 11% ตามลำดับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในไตรมาสนี้ ได้แก่. บริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนสิทธิใบรองสนามบินสาธารณะสนามบินสมุย ให้แก่ บริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด (BAM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
บริษัทฯ ทำสัญญาสั่งซื้อเครื่องบิน ATR 72-600 จำนวน 10–12 ลำ เพื่อทดแทนฝูงบินเดิมและเพิ่มจำนวนเครื่องบินเอทีอาร์ 72-600 ที่มีอยู่เดิม โดยมีแผนในการรับมอบเครื่องบินดังกล่าวในไตรมาสที่ 4 ปี 2569 จำนวน 2 ลำ และในปี 2570-2571 จำนวน 8-10 ลำ
บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนระดับประเทศ ได้แก่ดาวแห่งความยั่งยืน ระดับ 5 ดาว (ต่อเนื่อง) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้โครงการ Sustainable Tourism Acceleration Rating (STAR)
EIA Monitoring Awards 2025 ระดับ “ยอดเยี่ยม” ให้กับสนามบินสุโขทัย จากการดำเนินงานที่โดดเด่นตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือรางวัลกินรี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน สาขาองค์กรภาคเอกชน และรางวัลแห่งความยั่งยืน ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)