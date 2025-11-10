อาเซียนทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระยะ 5 ปี

“อรมน”เผยผลการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (AWGIPC) เห็นพ้องจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนระยะ 5 ปีฉบับใหม่ ที่จะเริ่มปี 69-73 เน้นร่วมมือขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญาบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทยหนุนใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ นำไปแปลงเป็นทุน ดันสินค้า GI พร้อมใช้โอกาสนี้หารือหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันเพียบ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3-6 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา ได้นำทีมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation: AWGIPC) ครั้งที่ 77 ณ รัฐปีนัง มาเลเซีย เพื่อเจรจาปรับปรุงกรอบความร่วมมือ และหารือจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนระยะ 5 ปี (2569–2573) หรือ ASEAN IPR Action Plan 2026-2030 ที่มุ่งพัฒนาระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญาให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาค และยกระดับเศรษฐกิจให้เข้มแข็งในเวทีการค้าโลก
ทั้งนี้ ที่ประชุม AWGIPC เห็นพ้องที่จะร่วมกันพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานร่วมกันของอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องประโยชน์และการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ผ่านการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนเพื่อการระดมทุนและใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ และการส่งเสริมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ SME และชุมชน เป็นต้น
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังสามารถหาข้อสรุปการเจรจาจัดทำกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา (ASEAN Framework Agreement for Intellectual Property Cooperation : AFAIPC) ที่จะเป็นกรอบแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือและยกระดับระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนในอนาคต รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยฝ่ายเลขาธิการอาเซียนจะนำเอกสารข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีอาเซียนเพื่อขอความเห็นชอบตามลำดับต่อไป
นอกจากนี้ ได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน พ.ศ.2559-2568 หรือ ASEAN IPR Action Plan 2016-2025) ได้สำเร็จลุล่วง เช่น การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและประสบการณ์ด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการต้อนรับประเทศติมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุม AWGIPC เป็นครั้งแรก ในฐานะประเทศสมาชิกลำดับที่ 11 ของอาเซียน ที่เพิ่งได้รับการรับรองสถานภาพสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 47 เมื่อปลายเดือน ต.ค.2568 ที่ผ่านมา
นางอรมนกล่าวว่า กรมยังได้ใช้โอกาสนี้ หารือกับผู้แทนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพยุโรป (EUIPO) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหราชอาณาจักร (UKIPO) และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ (IPOS) ในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การนำเทคโนโลยีเกิดใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการให้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประชาชน และการตรวจสอบคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานและบริการประชาชน