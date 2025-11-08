รฟท.เปิดรับสมัครผู้ว่าฯคนใหม่ 21 พ.ย. - 8 ธ.ค. 68 วางสเปกผ่านองค์กรรายได้ 7,000 ล้านบาท/ปี เชี่ยวชาญงานขนส่ง

รฟท.เริ่มสรรหาผู้ว่าฯคนใหม่ แทน”วีริศ อัมระปาล “ ที่ลาออก ประกาศรับสมัคร 21 พ.ย. - 8 ธ.ค. 68 กางคุณสมบัติ บริหารระดับสูงสุดเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ไม่ตํ่ากว่า 7,000 ล้านบาท/ปี ระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า1 ปี มีความรู้ด้านรถไฟ ขนส่ง มีแนวคิดพัฒนารถไฟ และการจัดโครงสร้างองค์กรยุคใหม่
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2568 คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่มีนางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ เป็นประธาน ได้มีการประชุม และมีการออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2568 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้ยื่นสมัครระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2568 โดยคณะกรรมการสรรหาฯจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจากใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร และจะเชิญผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานีที่กำหนดต่อไป โดยผู้ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการควบคุมของรัฐบาล และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกตำแหน่ง นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการจัดการและดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามสัญญาจ้างผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
โดยคุณสมบัติของผู้ว่าฯ มีดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
3. สามารถทำงานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ้่นเฟือนไม่สมประกอบ
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
6. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
8. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
9. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
10. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
11. ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าวโดยการมอบหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทย
12. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบกิจการอันมืสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือในกิจการที่กระทำให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเช่นว่านั้นโดยสุจริต และได้แจ้งให้คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยทราบก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
13. ไม่เป็นกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2. เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี้
- กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับรองผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานที่มีรายไดไม่ตํ่ากว่า 7,000 ล้านบาท/ปี
- กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่ารองอธิบดี หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่เทียบเท่ารองอธิบดี
- กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ที่มีรายได้ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท/ปี
3. มีความรู้และจัดเจนเกี่ยวกับการรถไฟ การขนส่ง วิศวกรรม พาณิชยกรรม การเศรษฐกิจ หรือการเงิน
4. มีวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนากิจการรถไฟ และการบริหารสินทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้า มีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการขนส่งระบบรางทั้งภายในและระหว่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย รวมถึงมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
5. มีแนวคิดในการจัดโครงสร้างองค์กรยุคใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล มีคุณธรรม และจริยธรรมของนักบริหาร และมีประสบการณ์และแนวคิดในการบริหารบุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่
6. มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ มีความรอบรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณและมีความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการ และบริหารตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
สำหรับตำแหน่งผู้ว่าฯ รฟท. มีวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และอยู่ในวาระได้ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน ระหว่างดำรงตำแหน่งจะมีการประเมินผลการทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ผลการประเมินการทำงานของผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกครั้งถือเป็นเด็ดขาด
ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าฯ รฟท.ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารภาคเอกชน หรือเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐผู้นั้นต้องลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากการรถไฟแห่งประเทศไทย มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธึ๋ในการทำสัญญาจ้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้สมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร ใบรับรองคุณสมบัติของตนเองและหนังสือยินยอมการตรวจสอบประวัติบุคคได้ที่ www.railway.co.th หรือ QR Code ท้ายประกาศรับสมัครฉบับนี้ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร ใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง และหนังสือยินยอมการตรวจสอบประวัติบุคคล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร.สายตรง 08-9427-4764
ยื่นใบสมัคร ใบรับรองคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ในการสมัคร จำนวน 6 ชุด แบ่งเป็นด้นฉบับ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 4 ชุด) และหนังสือให้ความยินยอมการตรวจสอบประวัติบุคคลพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน 4 ชุด ใส่ในซองต้นฉบับ ให้ครบถ้วน โดยมาสมัครด้วยตนเองหรือจัดส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS โดยใส่ซองปิดผนึกและลงซื่อกำกับด้วย ถึงประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2568 - 8 ธ.ค. 2568 ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
สำหรับการสรรหาผู้ว่าฯรฟท.คนใหม่ เพื่อแทนนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าฯรฟท.คนที่ 20 ที่ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ไปเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2568