เปิดอินไซต์ผู้บริโภคยุคใหม่ ดันไทยสู่ Luxury Destination

ผู้จัดการรายวัน 360 - LINE ประเทศไทย จัดงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟรวมผู้นำตัวท็อปในแวดวงธุรกิจลักชัวรีทั้งในไทยและระดับโลก ร่วมอัปเดตเทรนด์อุตสาหกรรมลักชัวรีที่น่าสนใจในงาน “FLAIR BKK ’25” พร้อมถอดรหัสพฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากการครอบครองสิ่งของ สู่การหาประสบการณ์ที่มีความหมาย เปิดมุมมองใหม่ในการใช้เทคโนโลยีสร้างประสบการณ์รับเทรนด์ผู้บริโภค เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็น Luxury Destination อันดับหนึ่งของเอเชีย
ข้อมูลจาก Global Wealth and Lifestyle Report 2025 ของ SCB พบว่า GDP ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโตต่อเนื่องสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก หนุนให้จำนวนผู้มีความมั่งคั่งสูง (HNWIs) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากจีนและอินเดีย ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังหันมาให้นิยามความสำคัญกับ “ความหรูหรา” ใหม่ เปลี่ยนจากการครอบครองสิ่งของ สู่การแสวงหาประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความหมายต่อชีวิต
*** เจาะอินไซต์ผู้บริโภคตลาดลักชัวรีไทยยุคใหม่
ศุภวดี จึงเจริญสุขยิ่ง ที่ปรึกษาธุรกิจสินค้าลักชัวรี LINE ประเทศไทย เผยอุตสาหกรรมลักชัวรีในไทยยังเติบโตเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งในเชิงมูลค่าการใช้จ่ายและการมีส่วนร่วมบนโลกดิจิทัล โดยเผยผลสำรวจจาก LINE ประเทศไทย ร่วมกับ IPSOS พบว่า 53% ของผู้บริโภคมีแนวโน้มจะใช้จ่ายกับสินค้าลักชัวรีมากขึ้น และกว่า 59% มีแนวโน้มซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ขณะเดียวกัน 55% ของผู้บริโภคไทยติดตามแบรนด์ลักชัวรีบน LINE Official Account (LINE OA) มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดการณ์ว่าในปี 2025 ภาพรวมการใช้จ่ายจากแบรนด์ลักชัวรีบนแพลตฟอร์ม LINE จะเติบโตสูงขึ้น 15%
นอกจากนี้ ยังพบอินไซต์พฤติกรรมและทิศทางการเลือกซื้อสินค้าลักชัวรีของผู้บริโภคไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น
• “รองเท้า” ขึ้นแท่นสินค้าลักชัวรียอดนิยมขวัญใจคนไทยในปีที่ผ่านมา สูงถึง 77% รองลงมาเป็น เสื้อผ้า 73% นาฬิกา 70% และกระเป๋า 69% ตามลำดับ
• คนไทยซื้อสินค้าลักชัวรีเพื่อ “ให้รางวัลตนเอง” โดยกลุ่มผู้ชายมักมองในคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มผู้หญิง มองถึงการแสดงสไตล์ส่วนตัว และการสวมใส่ในโอกาสพิเศษมากกว่าเรื่องของคุณภาพสินค้า
• “Gen Z” ผู้ติดตามกลุ่มใหม่น่าจับตา: ผู้ติดตาม LINE OA ของแบรนด์ลักชัวรีในไทยโดยรวมปีนี้เติบโตเพิ่มขึ้น 33% โดยมีสองกลุ่มน่าสนใจ คือ กลุ่มเพศชายช่วงอายุ 20–39 ปีที่เพิ่มขึ้นถึง 53% และกลุ่ม Gen Z อายุ 20–29 ปีที่เพิ่มขึ้น 47% สะท้อนให้เห็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่มีปัจจัยเลือกซื้อสินค้าลักชัวรีด้วยเหตุผลทางอารมณ์และต้องการ “แสดงความเป็นตัวเอง” ซึ่งแตกต่างจากกลุ่ม Millennial และ Gen X ที่ยังคงให้คุณค่ากับ “คุณภาพและงานฝีมือ”
• เลือกหาข้อมูลออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อ: ผู้บริโภคกว่า 99% เลือกหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกว่า 66% ของการค้นหาข้อมูลออนไลน์เกิดขึ้นใน LINE Ecosystem ไม่ว่าจะเป็น LINE OA หรือกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์เนมใน LINE OpenChat เป็นต้น
• ติดตาม LINE OA เพื่อรับข้อมูล การดูแลโดยเฉพาะ โดย 40% เป็นการติดตามเพื่อรับข้อมูลโดยละเอียดของสินค้า และ 40% เพื่อรับข้อเสนอเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่มีที่ไหน ที่น่าสนใจคือกลุ่ม Gen Z ที่เลือกติดตามเพื่อรับข้อมูลประกันสินค้าหรือบริการหลังการขาย สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึก ความรวดเร็ว และการดูแลเฉพาะบุคคล ที่ทำให้ผู้บริโภคไทยเลือกติดตาม LINE OA โดย 94% มองว่าการพูดคุยกับ Sales Advisor (SA) ผ่าน LINE OA ทำให้รู้สึกได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจซื้อ
*** เทรนด์ดิจิทัลดันแบรนด์หรูไทย สู่ยุค Luxury Marketing บน LINE
จากพฤติกรรมการใช้ช่องทางออนไลน์เข้าถึงข้อมูลสินค้าลักชัวรีที่สูงขึ้น ทำให้แบรนด์หันมาผสานรวมจุดแข็งของออฟไลน์กับออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อมากขึ้น สะท้อนให้เห็นได้จากการใช้งานเครื่องมือการตลาดบน LINE ที่เติบโตขึ้นในหลากหลายมิติ อาทิ
• ยอดเปิดบัญชี LINE OA และโฆษณายังโตแรง: ยอด LINE OA กลุ่มแบรนด์สินค้าลักชัวรีเพิ่มขึ้น 46% จากปีที่ผ่านมา และคาดเติบโตต่อเนื่องในปีนี้ 26% ในส่วนโฆษณาบนแพลตฟอร์ม LINE คาดเติบโตต่อเนื่องในปีนี้ 18% โดยแบรนด์มีการลงโฆษณาด้วยระบบประมูลผ่าน LINE Ads เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการเลือกใช้วัตถุประสงค์มาแรงอย่าง Smart Channel Custom นำเป็นอันดับหนึ่งถึง 37%
• การมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มพุ่งสูง: แบรนด์ลักชัวรีเริ่มใช้งานฟีเจอร์ โซลูชันต่าง ๆ บน LINE อย่างจริงจังขึ้น เพื่อเสริมการมีส่วนร่วมจากลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการสร้าง ‘ริชเมนู’ บน LINE OA ได้อย่างสร้างสรรค์ จนยอดการคลิก การมีส่วนร่วมโดยรวมเพิ่มขึ้น 223% การสร้างและส่งข้อความผ่าน API ที่เติบโตถึง 164% ไปจนถึงการออก Sponsored Sticker ทำให้ผู้ใช้รู้สึกใกล้ชิด มั่นใจ และเชื่อมโยงกับแบรนด์มากขึ้น สร้างยอดดาวน์โหลดโตเฉลี่ยปีละถึง 7.5 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยรูปแบบยอดนิยมเป็นสติกเกอร์รูปแบบ Big/Animated และแบบ Static ทั่วไป
*** เปิดกลยุทธ์สร้างประสบการณ์ Localized Luxury ผ่าน LINE จากแบรนด์ระดับโลก
ด้าน ZEXP เอเจนซี่ชั้นนำในตลาดลักชัวรีเมืองไทย เผยถึงทิศทางการทำการตลาดของแบรนด์ลักชัวรีในช่วงปีนี้ที่น่าสนใจคือ การสื่อสารแบบแชต 1 on 1 เพื่อพูดคุยแนะนำสินค้าแบบส่วนตัว และการประยุกต์ใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพให้ตรงใจผู้บริโภค โดยแบรนด์ลักชัวรีระดับโลกได้พลิกโฉมกลยุทธ์การสื่อสารให้ Localized ผ่านการใช้ LINE เพื่อสื่อสารแบบ 1 on 1 พร้อมเชื่อมระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์ ตั้งแต่สร้างการรับรู้ไปจนถึงปิดการขาย โดยใช้ LINE OA โปรโมทภาพสินค้าเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าในไทยกดช้อปปิ้งต่อบน LINE แบบครบจบโดยไม่ต้องล็อกอิน
หรือการสร้างแคมเปญในรูปแบบเกมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมโดยเล่นบน LINE เพื่อรับของรางวัลดิจิทัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ไปครอง พร้อมแชร์ให้เพื่อนสร้างกระแสได้ ไปจนถึงแคมเปญหน้าร้านออฟไลน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยี LINE Beacon เชิญชวนให้เพิ่ม LINE OA ของแบรนด์เป็นเพื่อนได้ โดยแบรนด์สามารถจำแนกแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อบรอดแคสต์คอนเทนต์ผ่าน LINE OA ให้บุคคลแต่ละกลุ่มแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนเล่นเกมเพื่อรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าไว้ เชิญชวนสัมผัสสินค้าล็อตใหม่ในช้อปได้ทันใจ ไปจนถึงแจกสิทธิ์เข้าร่วมอีเวนท์ออฟไลน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ นับเป็นตัวอย่างการสร้างแคมเปญผสานออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างลงตัว
*** จับตาอนาคตไทย กับโอกาสก้าวขึ้นเป็น Luxury Destination
อีกหนึ่งโอกาสที่น่าจับตาของประเทศไทยจากมุมมองของ THE STANDARD POP คือ ความโดดเด่นในฐานะ Talent และ Cultural Hub ของเอเชีย จากอิทธิพลของคนดังทั้งในสื่อและซีรีส์ ทำให้ผู้บริโภคต่างประเทศหันมาสนใจซื้อของตามศิลปินไทยมากขึ้น ส่งผลให้ไทยกลายเป็นตลาดแฟชั่นลักชัวรีที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่ากว่า 4.4 พันล้านดอลลาร์ และคาดเติบโตเฉลี่ยปีละ 5% จนถึงปี 2028 ที่ผู้บริโภควัย Millennials และ Gen Z จะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักของสินค้ากลุ่มลักชัวรีถึง 80%
การจะส่งเสริมศักยภาพตลาดลักชัวรีของไทยให้ก้าวไปสู่ Luxury Destination ของโลกได้ ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวสู่ยุค Digital-First Luxury ที่การซื้อสินค้าลักชัวรีเริ่มต้นบนโลกออนไลน์ ตั้งแต่ค้นหา รีวิว ทดลองผ่าน AR ไปจนถึงการพูดคุยกับผู้ช่วย AI ก่อนตัดสินใจซื้อจริง ซึ่งปัจจุบัน LINE ถือเป็นช่องทางหลักที่แบรนด์เลือกใช้ควบคู่กับโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ อาทิ การทำคอนเทนต์แบบ Hyper-Personalized, ระบบสมาชิก, การชำระเงิน และการต่อยอดสร้างคอมมูนิตี้บน LINE OpenChat เป็นต้น