“ศุภจี”ร่วมเปิดงาน CIIE 2025 ขนทัพอาหาร-เครื่องดื่มไทย 60 บริษัทโชว์ศักยภาพ

“ศุภจี” เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า China International Import Expo 2025 (CIIE 2025) ที่เซี่ยงไฮ้ นำทัพผู้ประกอบการไทยจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 60 บริษัทเข้าร่วมโชว์ศักยภาพ ตั้งเป้าทำเงินเข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 220 ล้านบาท เผยยังได้จัดนิทรรศการภายใต้ศาลาไทย โปรโมต Soft Power อาหารไทย ไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยว และโอกาสการค้า การลงทุน
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า China International Import Expo 2025 (CIIE 2025) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ นครเซี่ยงไฮ้ ว่า การจัดงานในปีนี้ เป็นครั้งที่ 8 โดยมีนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้บริหารระดับสูงระดับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีของประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม โดยในส่วนของไทย กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้นำผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพจำนวน 60 บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาการค้า บนพื้นที่ 640 ตาราเมตร และการเข้าร่วมงานปีนี้ ตั้งเป้าสร้างมูลค่าการเจรจาการค้าไม่ต่ำกว่า 220 ล้านบาท
โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นประเทศแขกเกียรติยศ (Honorable Country) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดนิทรรศการภาพลักษณ์ประเทศไทย บนพื้นที่ 252 ตารางเมตร ภายใต้พาวิเลียนที่ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “ศาลาไทย” ซึ่งในปี 2568 มีประเทศแขกเกียรติยศ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์เจีย สวีเดน โคลอมเบีย และไนจีเรีย โดยไทยจะเน้นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทย ภายใต้แนวคิด The Nexus 5 ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ไทย–จีน เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน
สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย Thai Taste นำเสนอสินค้าอาหารจากประเทศไทย อาหารรสชาติไทยแท้จากร้าน Thai SELECT ความหลากหลายของข้าวไทยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าว พร้อมเพลิดเพลินกับผลไม้เมืองร้อนและนวัตกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืนของไทย , Thai Style พื้นที่แสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ในหมวดสินค้าไลฟ์สไตล์และสุขภาพ–สปา นำเสนอผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัล DEmark Award สินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark และ PM Award แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของไทย , Thai Experiences ผู้ชมจะได้สัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านการท่องเที่ยว นำเสนอจุดเด่นของประเทศไทยที่จะสร้างประสบการณ์พิเศษ และจิตวิญญาณแห่ง Amazing Thailand และ Thai Vision ค้นหาโอกาสทางการค้า การลงทุน และความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งสะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวสู่อนาคตไปด้วยกัน
งาน CIIE เป็นงานแสดงสินค้าลำดับต้น ๆ ของจีน โดยเดือน พ.ค.2560 ประธานาธิบดีจีน สีจิ้นผิง ได้ประกาศ ณ เวทีความร่วมมือระหว่างประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Forum) ว่าจีนจะจัดงาน China International Import Expo (CIIE) ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป และจัดต่อเนื่องมาแล้ว 8 ครั้ง โดยปี 2568 จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์นิทรรศการและการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ทั้งหมดรวม 1.5 ล้านตางเมตร เฉพาะพื้นที่จัดแสดงโซน Business Exhibition มีพื้นที่รวม 366,000 ตารางเมตร
โดยการจัดงาน CIIE ครั้งที่ 8 (CIIE 2025) ใช้ธีมงาน “New Era, Shared Future” แบ่งเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ 1.Business Exhibition แบ่งเป็น 7 สาขา ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Medical Equipment & Healthcare Products) ยานยนต์และการสัญจรหอัจฉริยะ (Automobileand Smart Mobility)อุตสาหกรรมอัจฉริยะและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Intelligent Industry & Information Technology) สินค้าอุปโภค (Consumer Goods) อาหารและสินค้าเกษตร (Food & Agricultural Products) ธุรกิจบริการ (Trade in Services)และโซนพิเศษการบ่มเพาะนวัตกรรม (Innovation Incubation Special Section) 2.Country Exhibition นิทรรศการจัดแสดงภาพลักษณ์ประเทศ อาคาร 5.2 ประเทศไทยเข้าร่วมในฐานะประเทศแขกเกียรติยศ (ไทย UAE จอร์เจีย สวีเดน โคลอมเบีย และไนจีเรีย) และ 3.Hongqiao International Economic Forum อาคาร 4.2 และ WH North Square