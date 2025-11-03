S&P รับมอบรางวัล "The Good Sustaining Partner Award" มุ่งมั่นขยายความร่วมมือส่งต่อเบเกอรี่ส่วนเกินแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร รับมอบรางวัล "The Good Sustaining Partner Award" จากคุณธนาภรณ์ อ้อยอิสรานุกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทย และคุณทวี อิ่มพูลทรัพย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย มูลนิธิ Scholars of Sustenance (SOS) Thailand เป็นผู้มอบรางวัล ภายในงาน “SOS Thailand Awards 2025” ณ SAMA Garden ไบเทค บางนา
ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือในการส่งต่อเบเกอรี่ส่วนเกินจากการผลิตของเอส แอนด์ พี ร่วมกับ มูลนิธิ Scholars of Sustenance (SOS) Thailand มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ภายใต้โครงการ S&P Food Rescue โดยบริษัทฯ ส่งต่อเบเกอรี่ส่วนเกินจากการผลิตที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย จากร้าน S&P 87 จุดขายใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.กรุงเทพฯ จ.เชียงใหม่ จ.ภูเก็ต และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยส่งต่อแก่ชุมชนไปแล้ว 229,675 กิโลกรัม เทียบเท่าอาหาร 965,059 มื้อ และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากขยะฝังกลบได้ถึง 570,924 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายโครงการความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังกระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชนทั่วประเทศเพื่อผู้บริโภคได้รับประทานอาหารคุณภาพดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังช่วยลดค่าครองชีพท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้
เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย สนับสนุนการเข้าถึงอาหารแก่คนในสังคมได้อย่างเท่าเทียม
อีกทั้งเป็นการลดปัญหาขยะอาหารที่สร้างผลกระทบต่อโลก เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน