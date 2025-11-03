ยังไม่ชัด!รื้อแบบอุโมงค์ทางด่วน”กระทู้-ป่าตอง” “พิพัฒน์”นัดหารือ 5 พ.ย.วางโจทย์ไม่เก็บค่าผ่านทาง

“พิพัฒน์”เรียกหารือปรับแบบอุโมงค์"กะทู้-ป่าตอง"5 พ.ย.นี้ โจทย์สำคัญช่วงอุโมงค์ให้วิ่งฟรี ลดภาระประชาชน เผย หากกทพ.รับได้ ก็เดินหน้าตามเดิม ย้ำดู”ข้อดี-ข้อเสีย”ก่อนตัดสินใจ ทั้งประเด็นโอนให้ทางหลวงจะล่าช้าแค่ไหน ลดขนาดอุโมงค์กระทบความปลอดภัยหรือไม่
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากที่ตนมีแนวคิดให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ปรับปรุงลดขนาดอุโมงค์โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร รวมถึงแนวทางการให้กรมทางหลวง (ทล.) รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้เป็นเส้นทาง ที่ไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนั้น เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณา ดังนั้น ในวันที่ 5 พ.ย. 2568 ตนจะหารือเป็นการภายในร่วมกับปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวง (ทล.) ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการ
โดยประเด็นที่ต้องนำมาหารือกัน คือ กรณีที่ต้องปรับแบบก่อสร้าง และลดขนาดอุโมงค์ลง จาก 17 เมตร เพื่อลดค่าก่อสร้าง และรถจักรยานยนต์ ยังสามารถใชอุโมงค์ได้นั้น จะมีผลในเรื่องความปลอดภัยหรือไม่ และจะทำให้เสียเวลาออกไปอีกมากน้อยแค่ไหน รวมถึงจะต้องมีการศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ใหม่หรือไม่ หากต้องศึกษา EIA จะต้องใช้เวลาอีกเท่าไร
กรณีไม่ปรับเปลี่ยนแบบ จะสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ที่ต้องการให้เส้นทางในส่วนที่เป็นอุโมงค์ เป็นการให้ประชาชนใช้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าผ่านทาง สามารถให้กทพ.ดำเนินการในรูปแบบเดิมได้หรือไม่ หรือต้องปรับเปลี่ยนเป็นทางหลวงปกติ เรื่องนี้จะขอหารือารายละเอียดเป็นการภายในกับผู้เกี่ยวข้องก่อน
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า โครงการนี้ มี 2 ระยะ โดยในส่วนของอุโมงค์อยู่ในระยะแรก ซึ่งอยากให้ใช้อุโมงค์ฟรี เมื่อออกจากอุโมงค์แล้ว จะมีโครงการระยะที่ 2 ที่ยังเป็นทางด่วน เป็นทางเลือกให้ประชาชนใช้ต่อเนื่องเพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง หรือหากไม่ต้องการใช้ทางด่วนก็ให้มีทางแยกออกไปใช้ถนนปกติได้ ซึ่งหากกทพ.สามารถรับไปดำเนินการได้ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องโอนโครงการให้กรมทางหลวง
“นโยบายคือ ต้องการให้ประชาชนใช้เส้นทางฟรี ก็อาจต้องโอนไปให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณ แต่จะทำให้มีความล่าช้าออกไป แต่หาก ให้การทางพิเศษฯ ทำเหมือนเดิม เรื่องระยะเวลาเร็วกว่าแน่นอน ส่วนที่ไม่เก็บค่าผ่านทาง ในส่วนของอุโมงค์ กทพ.จะรับได้แค่ไหน”
รายงานข่าวแจ้งว่า หลังเกิด มีแนวคิดปรับแบบทางด่วนกะทู้-ป่าตอง ลดขนาดอุโมงค์ รวมถึงการโอนให้กรมทางหลวงดำเนินการแทนกทพ. เกิดกระแสจากประชาชนในจังหวัดภูเก็ต กังวลว่าจะทำให้ ทางด่วนที่ประชาชนรอคอย ต้องล่าช้าออกไปอีก ขณะที่ล่าสุด กทพ.เตรียมประมูลก่อสร้างแล้ว การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลทำให้โครงการต้องล่าช้าออกไปอีกอย่างน้อย 2 ปี
สำหรับ โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กม. วงเงินลงทุุน 16,759 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5,793 ล้านบาท , ค่าก่อสร้างงานโยธา 9,975 ล้านบาท, ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 279 ล้านบาท คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ให้กทพ. ดำเนินโครงการโดยการจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design & Build)
ก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง (สำหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร และมีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวสายทาง เพื่อลอดใต้เขานาคเกิด (อุโมงค์มีระยะทาง 1.85 กิโลเมตร) จุดเริ่มต้นเชื่อมกับถนนพระเมตตา ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และมีจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR เพื่อเปิดประมูลหาผู้รับจ้าง และดำเนินการเวนคืนไปมากกว่า 80% แล้ว คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนเม.ย. 2569
ส่วนโครงการระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ มีระยะทาง 30.62 กม. วงเงินรวมประมาณ 45,930 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 21,188 ล้านบาท , ค่าก่อสร้างงานโยธา 22,620 ล้านบาท, ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 604 ล้านบาท และค่าก่อสร้างงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมจราจร (งานระบบ) 1,518 ล้านบาท
เป็นทางระดับดิน อุโมงค์ และทางบกระดับ 4 ช่องจราจร โดยผ่านการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว อยู่ในขั้นตอนเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ