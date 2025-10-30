กรมพัฒน์ถกร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นร่วมมือเสริมแกร่งการทำธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถกผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น ระดมความคิดเห็น ความต้องการในการส่งเสริมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย เห็นพ้องร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุงศักยภาพร้านค้า การปรับโฉมร้านค้าให้สวยงาม ทันสมัย เพิ่มพูนความรู้การทำธุรกิจ การนำเทคโนโลยีมาใช้ การสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงโชวห่วย ด้านธุรกิจขอรัฐช่วยสนับสนุนสินเชื่อ เข้าถึงโครงการภาครัฐ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นมาระดมความคิดเห็นและความต้องการในการส่งเสริมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างความก้าวหน้าให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย เพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจแข่งขันได้ทุกสถานการณ์ และทำให้ภาครัฐสามารถพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกได้อย่างตรงจุด
เบื้องต้นเห็นควรจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ โดยเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านค้าส่งค้าปลีกเข้าร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกต้องเร่งดำเนินการ คือการยกระดับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีความสวยงาม ทันสมัย ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ ควรดำเนินการไปพร้อมกับการสร้างการรับรู้ให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านการยกระดับมาตรฐานจากกรม เร่งพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านเทคโนโลยี กฎหมาย บัญชี และภาษี รวมถึงเชื่อมโยงไปยังร้านค้าปลีก (โชวห่วย) ในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้มีความเข้มแข็งทั้งระบบสามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ด้วยการสนับสนุนร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เป็นพี่เลี้ยงโชวห่วย ช่วยพัฒนาร้านโชวห่วยในพื้นที่ให้เป็นสมาร์ทโชวห่วยที่มีภาพลักษณ์ร้านค้าที่ดีและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า และเพิ่มช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
ขณะที่ร้านค้าส่งค้าปลีกเสนอให้มีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อแก่ร้านโชวห่วยและร้านค้าปลีกรายย่อย โดยขอให้สถาบันทางการเงินสามารถใช้ข้อมูลจากร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น เช่น ยอดซื้อขาย ความถี่ในการสั่งสินค้า และการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
นอกจากนี้ ขอให้ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกทั้งระบบให้ความสำคัญต่อนโยบายของภาครัฐ เช่น คนละครึ่งพลัส บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ สนับสนุนให้ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นและร้านโชวห่วยทั่วประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน