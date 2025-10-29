การค้าชายแดน-ผ่านแดน ก.ย.68 วูบ 4.7% เจอแรงฉุดจากกัมพูชา-เมียนมา

การค้าชายแดนและผ่านแดน เดือน ก.ย.68 มีมูลค่า 141,694 ล้านบาท ลดลง 4.7% ส่งออกไปกัมพูชาลดมากสุด 99.9% จากการปิดด่าน และเมียนมา ลด 40% จากการควบคุมส่งออกน้ำมัน สินค้าเกี่ยวเนื่อง และเมียนมาคุมนำเข้า ส่วนการค้าผ่านแดน เพิ่ม 14.2% ได้แรงหนุนส่งออกไปจีน สิงคโปร์ และเวียดนาม ที่เพิ่มขึ้น รวม 9 เดือน มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน 1.48 ล้านล้านบาท เพิ่ม 7.7%
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือน ก.ย.2568 มีมูลค่า 141,694 ล้านบาท ลดลง 4.7% เป็นการส่งออก 74,941 ล้านบาท ลด 12.4% และการนำเข้า 66,753 ล้านบาท เพิ่ม 5.9% ได้ดุลการค้า 8,188 ล้านบาท และรวม 9 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ก.ย.) การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 1,480,095 ล้านบาท เพิ่ม 7.7% เป็นการส่งออก 838,474 ล้านบาท เพิ่ม 5.4% และการนำเข้า 641,621 ล้านบาท เพิ่ม 10.8% ได้ดุลการค้า 196,853 ล้านบาท
ทั้งนี้ การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ในเดือน ก.ย.2568 มีมูลค่า 60,079 ล้านบาท ลดลง 22.2% เป็นการส่งออก 35,590 ล้านบาท ลด 23.6% การนำเข้า 24,488 ล้านบาท ลด 20.0% ได้ดุลการค้า 11,102 ล้านบาท โดยการค้าชายแดนกับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุด 26,714 ล้านบาท เพิ่ม 4.7% รองลงมา คือ สปป.ลาว 23,952 ล้านบาท เพิ่ม 8.8% เมียนมา 9,401 ล้านบาท ลด 40.0% และกัมพูชา 11 ล้านบาท ลด 99.9% ซึ่งสินค้าส่งออกชายแดนสำคัญในเดือน ก.ย.2568 ได้แก่ น้ำมันดีเซล 2,205 ล้านบาท น้ำยางข้น 1,074 ล้านบาท และน้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ 1,072 ล้านบาท และรวม 9 เดือนปี 2568 การค้าชายแดนมีมูลค่ารวม 696,298 ล้านบาท ลด 5.6% เป็นการส่งออก 413,492 ล้านบาท ลด 8.4% และการนำเข้า 282,806 ล้านบาท ลด 1.0%
ส่วนการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม เดือน ก.ย.2568 มีมูลค่า 81,616 ล้านบาท เพิ่ม 14.2% เป็นการส่งออก 39,351 ล้านบาท เพิ่ม 0.9% และการนำเข้า 42,265 ล้านบาท เพิ่ม 30.2% โดยการค้าผ่านแดนไปจีน มีมูลค่าสูงสุด 43,184 ล้านบาท เพิ่ม 9.9% รองลงมา คือ สิงคโปร์ และเวียดนาม มีมูลค่า 14,767 ล้านบาท เพิ่ม 60.7% และ 7,684 ล้านบาท เพิ่ม 31.3% ตามลำดับ ซึ่งสินค้าส่งออกผ่านแดนสำคัญ ได้แก่ ฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์ 10,130 ล้านบาท เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ 3,679 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ 2,598 ล้านบาท รวม 9 เดือนปี 2568 การค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 783,797 ล้านบาท เพิ่ม 23.1% เป็นการส่งออก 424,982 ล้านบาท เพิ่ม 23.6% และการนำเข้า 358,815 ล้านบาท เพิ่ม 22.4%
นางอารดากล่าวว่า การค้าชายแดนของไทยในเดือน ก.ย.2568 ที่ลดลง 22.2% เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยการค้าชายแดนไทย–กัมพูชา ลดลงมากสุด 99.9% เพราะได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนและข้อจำกัดด้านการขนส่ง ส่วนการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ลด 39% จากมาตรการของไทยในการควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง โดยดีเซลและน้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ ลดถึง 70.1% และ 75.6% ตามลำดับ และสินค้าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ แบตเตอรี เครื่องมือสื่อสาร ก็ส่งออกได้ลดลง และเมียนมามีมาตรการควบคุมการนำเข้า ทำให้การส่งออกชะลอตัว
ทางด้านการค้าผ่านแดนในเดือน ก.ย.2568 ที่ขยายตัว 14.2% มาจากการส่งออกผ่านแดนไปสิงคโปร์เพิ่มขึ้นถึง 112.9% จากสินค้าส่งออกที่ขยายตัวสูง ได้แก่ เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ 3,469 ล้านบาท เพิ่ม 231,928.9% เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ 1,204 ล้านบาท เพิ่ม 57.6% และฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์ 1,169 ล้านบาท เพิ่ม 105.5% และการส่งออกผ่านแดนไปเวียดนาม เพิ่ม 20.2% จากสินค้าส่งออกที่ขยายตัวสูง ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ เช่น โค 881 ล้านบาท เพิ่ม 355.8% หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 89 ล้านบาท เพิ่ม 43.7% และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ 80 ล้านบาท เพิ่ม 4,531.7%