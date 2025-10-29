กรมพัฒน์จับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลุยจัดการบัญชีม้านิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม “บัญชีม้านิติบุคคล” เพื่อสกัดปัญหาหลอกลวง เตรียมเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลที่มีความผิดปกติ หรือมีเหตุอันควรสงสัยให้ตำรวจใช้ในการสืบสวนสอบสวน หลังปัจจุบันพบมีบุคคลคนเดียว แต่จดบริษัทจำนวนมาก หรือบริษัทมีที่ตั้งอยู่ในที่แห่งเดียวกัน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารของกรมเข้าพบหารือกับ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่แฝงมาในรูปแบบของนิติบุคคลตามนโยบายของรัฐบาล หลังจากปัจจุบัน พบว่า มีการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดหรือก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
สำหรับการหารือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้บรรลุข้อตกลงที่จะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกรมจะให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลที่มีความผิดปกติหรือมีเหตุอันควรสงสัยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน และนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และยังมีความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิด เช่น การหลอกลงทุน หรือปัญหาบัญชีม้า
โดยข้อมูลจากการรายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ปัญหาบัญชีม้านิติบุคคลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กรมจึงต้องเพิ่มความเข้มงวดในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามบัญชีม้านิติบุคคลอย่างจริงจัง โดยจะทำการแก้ไขปรับปรุงหรือกำหนดหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนนิติบุคคลหลังจากนี้ให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น แต่จะดำเนินการรักษาความสมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกในการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลกับการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กัน
ปัจจุบัน มีการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดหรือก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ ปัญหาบัญชีม้านิติบุคคล สแกมเมอร์ และการหลอกลวงประชาชนด้วยวิธีการต่าง ๆ และกรมยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เช่น บุคคลเดียวกันขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลจำนวนมาก หรือนิติบุคคลหลาย ๆ ราย มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่เดียวกัน เป็นต้น รวมทั้งได้รับแจ้งจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับแนวโน้มของผู้กระทำผิดที่หันมาใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้น กรมจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในระดับกอง ได้แก่ กองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย เพื่อดำเนินการกับเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะอย่างเร่งด่วน