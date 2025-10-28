กรมพัฒน์เตือนมีโทษหนัก ยอมให้คนอี่น ใช้ชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน ระบบ DBD Biz Regist

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้แทน ผู้รับจ้างจดทะเบียน และผู้รับรองลายมือชื่อที่ใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) ห้ามให้ผู้อื่นนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เข้าไปใช้งานระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำไปใช้ทำการจดทะเบียนที่ทุจริต เป็นเท็จ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ย้ำเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และผิดกฎหมาย ได้รับโทษทางอาญา
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมขอเตือนประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้แทน ผู้รับจ้างจดทะเบียน และผู้รับรองลายมือชื่อที่ใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนระบบเดิม (e-Registration) และอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบดิจิทัล โดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่กรมออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน ถือเป็นข้อมูลยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่สำคัญที่สุด เจ้าของ Username & Password นั้น ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยหรือมอบข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อนำไปใช้งานแทน
โดยการยื่นขอจดทะเบียน การลงลายมือชื่อ และรับรองลายมือชื่อในระบบ DBD Biz Regist ถือเป็นการกระทำที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเช่นเดียวกับการยื่นเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ การนำ Username และ Password ไปมอบให้บุคคลอื่นใช้ในการดำเนินการแทนตนเอง จึงเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลของกรม และอาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายได้ กรมจึงขอเตือนให้หลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าวโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ การยินยอมให้บุคคลอื่นนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปใช้ ถือเป็นการมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการแทนโดยมิชอบ หากบุคคลที่ได้รับมอบหมายกระทำการจดทะเบียนที่ทุจริต เป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น เจ้าของบัญชีผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด อีกทั้งในกรณีการรับรองลายมือชื่ออันเป็นเท็จ ซึ่งผู้รับรองลายมือชื่อมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องยืนยันว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าตนเองจริง การลงลายมือชื่อรับรองข้อความที่มิได้เป็นไปตามความเป็นจริง หรือการยืนยันข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและจะต้องได้รับโทษทางอาญา
ที่ผ่านมา มีกรณีที่ผู้แทนจดทะเบียนและผู้รับรองลายมือชื่อ ได้ลงลายมือชื่อรับรองว่ากรรมการซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าตนเองจริง ทั้งที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรรมการรายดังกล่าวไม่เคยเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นการรับรองเท็จ และศาลได้มีคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดจำคุก
“ขอเน้นย้ำให้ผู้แทนจดทะเบียนและผู้รับรองลายมือชื่อเก็บรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ใช้ในระบบ DBD Biz Regist ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้และเข้าใช้งานระบบด้วยตนเอง รวมทั้งระมัดระวังการถูกหลอกลวง หรือใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากพบเห็นการกระทำที่น่าสงสัย หรือการดำเนินการที่ส่อไปในทางทุจริต สามารถแจ้งเบาะแส ได้ที่ Call Center 1570 หรือผ่านช่องทาง Line Official Account : @DBD1570”นายพูนพงษ์กล่าว