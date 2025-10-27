ซ่อมเสร็จแล้ว !รฟท.เปิดเดินรถผ่านสถานีมะรือโบ ได้ตามปกติ หลังถูกลอบวางระเบิด

การรถไฟฯ แจ้งเปิดทางเดินรถ ผ่านสถานีมะรือโบ จ.นราธิวาส ได้ตามปกติ หลังซ่อมแซมเกิดเหตุระเบิดบริเวณประแจด้านใต้ของสถานี
จากกรณีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเเสวงเครื่องบริเวณริมรางรถไฟ ในพื้นที่ บ.มะรือโบตก ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส โดยจุดระเบิดบริเวณประแจด้านใต้ของสถานีมะรือโบ เวลาประมาณ 06.00 น. วันที่ 27 ต.ค.68 ส่งผลให้ประแจและหมอนรองประแจบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายบางส่วนนั้น
ภายหลังเกิดเหตุ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานการณ์และรักษาความปลอดภัยโดยรอบ เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ปลอดภัยก่อนเข้าดำเนินการซ่อมแซม จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาได้เข้าพื้นที่ดำเนินการซ่อมทางทันที โดยเปลี่ยนหมอนประแจคอนกรีตที่ชำรุด และนำหินใหญ่เข้าถมบริเวณหลุมระเบิดจนแล้วเสร็จ
ขณะนี้ การรถไฟฯ ได้เปิดทางเดินรถผ่านบริเวณสถานีมะรือโบได้ตามปกติแล้ว เพื่อให้การเดินรถในเส้นทางภาคใต้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อแสดงความห่วงใยและขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายปลอดภัยโดยเร็ว
การรถไฟฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและทุ่มเท ตลอดจนความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่ช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด การรถไฟฯ จะยังคงดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการในทุกเส้นทางต่อไป