นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจ ถ.สามเสนค่ำวานนี้ ล่าสุดสามารถลงเดินได้ ย้ำก่อนเปิดใช้งานต้องปลอดภัย

ค่ำวานนี้ (20 ต.ค.) เวลา 22.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนสามเสน บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต หลังเกิดเหตุถนนทรุดตัวก่อนหน้านี้ พร้อมรับฟังการชี้แจงจากวิศวกรโยธาและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแนวทางการซ่อมแซมถนน รวมถึงการรื้อถอนอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
นายกฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ย้ำว่า ทุกขั้นตอนของการซ่อมแซมต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นอันดับแรก การเปิดใช้งานถนนต้องมั่นใจได้ว่าปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมสั่งการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างรัดกุม ตรวจวัดค่าการเคลื่อนไหวของอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่อง
“ต้องดำเนินงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ขอให้มั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรม และประชาชนต้องได้รับความปลอดภัย 100% ทั้งตอนนี้ และหลังเปิดใช้งาน”
ความคืบหน้าล่าสุด ได้มีการลงหินคลุกแล้วกว่า 1,700 ลูกบาศก์เมตร ครบตามเป้าหมาย พร้อมพรมน้ำบดอัดและเจาะรูตรวจระดับน้ำใต้ดินสูงกว่าแนวท่อโครงสร้างเดิม ส่วนดินบริเวณที่ทรุดตัวไม่มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม สามารถลงเดินได้ ขั้นตอนต่อไปคือการรื้อถอนพื้นอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน และเตรียมก่อสร้างถนนคืนให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาลใช้งานตามปกติ