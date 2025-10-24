“พาณิชย์”ดันร้านธงฟ้าร่วมคนละครึ่ง พลัส ตั้งเป้า 1 แสนราย

กรมการค้าภายในดันร้านค้าธงฟ้าที่อยู่ในความส่งเสริม 1.5 แสนราย สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส เพิ่มทางเลือกประชาชนใช้สิทธิ์คนละครึ่งซื้อสินค้า ลดภาระค่าใช้จ่าย และส่งเสริมรายย่อยมีรายได้เพิ่ม ล่าสุดสมัครเข้าร่วมแล้ว 82,354 ราย ตั้งเป้า 1 แสนราย พร้อมลุยจัดธงฟ้าราคาประหยัด 15 ครั้ง ทั้ง 7 จังหวัดชายแดน และจังหวัดอื่น ๆ คาดสะพัด 200 ล้าน ลดค่าครองชีพ 55 ล้านบาท
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ผลักดันให้ร้านค้าธงฟ้า ที่อยู่ในความส่งเสริม ที่มีอยู่ประมาณ 1.5 แสนราย สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิ์คนละครึ่ง เพื่อซื้อสินค้า และลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย มีรายได้เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ผลการดำเนินการล่าสุด ณ วันที่ 20 ต.ค.2568 มีร้านค้าธงฟ้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 82,354 ราย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากโครงการครั้งล่าสุดที่มีจำนวนกว่า 5 หมื่นราย โดยกรมตั้งเป้าให้มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 1 แสนราย ส่วนรายที่เหลือ บางแห่งเจ้าของร้านเป็นผู้สูงอายุ ไม่ถนัดใช้เทคโนโลยี หรือบางร้านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมโครงการ แต่ก็ถือว่าครอบคลุม เพราะมีกระจายทุกจังหวัดทั้งประเทศ
นายวิทยากรกล่าวว่า สำหรับการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน กรมจะดำเนินการจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดจำนวน 15 ครั้ง ในนี้เป็นจังหวัดติดชายแดน 7 จังหวัด 7 ครั้ง ที่เหลือเป็นจังหวัดอื่น ๆ และจะจัดงานใหญ่ 5 ครั้ง ซึ่งงานใหญ่จะมีความพิเศษ คือ จะจัดงานธงฟ้าในสถานที่ ๆ กำหนด และจัดโมบายธงฟ้านำสินค้าราคาถูกวิ่งจำหน่ายในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดที่จัดงาน เหมือนกับที่ จ.ศรีสะเกษ ที่ได้นำร่องจัดงานในลักษณะนี้ ซึ่งประชาชนชื่นชอบ เพราะมีของถูกมาขายถึงที่ โดยคาดว่าการจัดงาน 15 ครั้ง จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 200 ล้านบาท ลดภาระค่าครองชีพได้ 55 ล้านบาท
โดยในการจัดงานแต่ละครั้ง จะนำสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา จาก 7 จังหวัดเข้าไปจำหน่ายด้วย เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการขาย และมีแผนที่จะจัดงานครั้งพิเศษ นำสินค้าจาก 7 จังหวัด มาจัดจำหน่าย โดยจะจัดที่ จ.ชลบุรี ช่วงต้นเดือน พ.ย.2568 และหลังปีใหม่ จัดที่ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ และยังได้ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย สนับสนุนค่าขนส่งสินค้า โดยช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการใน 7 จังหวัด รายละ 1,000 บาท โดยล่าสุดมีมาลงทะเบียนแล้ว 200 ราย
สำหรับกำหนดการจัดงานธงฟ้า 15 ครั้ง ได้แก่ 1.ศรีสะเกษ จัดไปแล้ว วันที่ 17-19 ต.ค.2568 2.สุรินทร์ วันที่ 22-24 ต.ค.2568 3.บุรีรัมย์ วันที่ 24-26 ต.ค.2568 4.ระยอง วันที่ 29-31 ต.ค.2568 5.อุบลราชธานี วันที่ 3-5 พ.ย.2568 6.อ่างทอง วันที่ 7-9 พ.ย.2568 7.สระแก้ว วันที่ 11-13 พ.ย.2568 8.ตราด วันที่ 12-14 พ.ย.2568 9.จันทบุรี วันที่ 17-19 พ.ย.2568 10.ชลบุรี วันที่ 22-24 พ.ย.2568 11.นครศรีธรรมราช วันที่ 26-28 พ.ย.2568 12.พังงา วันที่ 3-5 ธ.ค.2568 13.ตาก วันที่ 8-10 ธ.ค.2568 14.พิษณุโลก วันที่ 14-16 ธ.ค.2568 และ 15.นครราชสีมา วันที่ 19-21 ธ.ค.2568