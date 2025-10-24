“พาณิชย์”ชง นบข. ช่วยข้าวนาปี ไฟเขียว อคส.-อ.ต.ก.-ธ.ก.ส. ซื้อข้าวเปลือก 3 ล้านตัน

“พาณิชย์”ชง นบข. พิจารณามาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติม ดึง อคส. อ.ต.ก. ธ.ก.ส. รับซื้อในราคานำตลาด เป้าหมาย 3 ล้านตัน เผยยังมีแผนระบายข้าว ขายจีทูจีจีน 5 แสนตัน สิงคโปร์ 1 แสนตัน ดันขายข้าวเม็กซิโก บังกลาเทศ นำปลายข้าวเป็นอาหารสัตว์ ผลักดันเพิ่มมูลค่าข้าว
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) พิจารณามาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 256 8/69 เพิ่มเติม โดยให้ 3 หน่วยงาน คือ องค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร เป้าหมาย 3 ล้านตัน ในราคานำตลาด เพื่อช่วยดึงราคาข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาดมาก
โดยการรับซื้อของ 3 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานจะรับซื้อตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ใครมีขีดความสามารถมาก ก็ซื้อมาก แต่อยู่ในเป้าหมาย 3 ล้านตัน เป็นลักษณะการซื้อมาขายไป เพราะมีลูกค้าที่จะจำหน่ายได้อยู่แล้ว เช่น กรมราชทัณฑ์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือการจำหน่ายในตลาดปกติ ส่วนวงเงินที่ใช้รับซื้อ เป็นเงินของหน่วยงาน ที่รัฐจะเข้ามาสนับสนุน และมีค่าบริหารจัดการให้
มาตรการนี้ เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากที่ นบข. ได้เคยอนุมัติก่อนหน้านี้ คือ ให้สินเชื่อชะลอการขาย โดยเกษตรกรเก็บข้าวในยุ้งฉาง ได้ค่าฝากเก็บ 1,500 บาทต่อตัน เป้าหมาย 3 ล้านตัน ให้สินเชื่อรวบรวมข้าวสถาบันเกษตรกร 1.5 ล้านตัน ชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสีเก็บสต๊อกข้าว 4 ล้านตัน
นอกจากนี้ ยังมีแผนเร่งระบายข้าว โดยจะผลักดันการส่งออกข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับจีนปริมาณ 5 แสนตัน และกับสิงคโปร์ 1 แสนตัน มีแผนช่วยสนับสนุนการส่งออกไปยังตลาดใหม่ เช่น เม็กซิโก และบังกลาเทศ เพื่อยึดตลาดข้าวไทยคืนมา ผลักดันใช้ปลายข้าวไปเป็นวัตถุดิบทำอาหารสัตว์ และผลักดันสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น สนับสนุนเครื่องสีข้าว ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สำหรับข้าวนาปี ปีการผลิต 2568/69 มีปริมาณ 26.99 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 17.54 ล้านตันข้าวสาร ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว 6.05 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 3.9 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็น 22% ของผลผลิตทั้งหมด คาดว่าจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือน พ.ย.2568 เป็นต้นไป โดยราคาข้าวปัจจุบัน (วันที่ 22 ต.ค.2568) ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,200-16,500 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 8,200-8,700 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้า 6,100-6,800 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียว 8,200-9,000 บาทต่อตัน