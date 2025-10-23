“ศุภจี”เตรียมบินประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-เอเปก ที่มาเลเซีย-เกาหลีใต้

“ศุภจี”เตรียมบินประชุมอาเซียน ที่มาเลเซีย และเอเปก ที่เกาหลีใต้ เผยเวทีอาเซียนจะผลักดันความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน ลงนามพิธีสารความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน และการอัปเกรด FTA อาเซียน-จีน ส่วนเวทีเอเปก จะร่วมทบทวนการทำงาน ความร่วมมือ และกล่าวถ้อยแถลงไทยถึงแนวทางการรับมือความท้าทาย
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Council) ครั้งที่ 26 การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 24–28 ต.ค.2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และจะเดินทางต่อไปยัง เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปก (APEC Ministerial Meeting) และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC Economic Leaders’ Meeting) ร่วมกับนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.–1 พ.ย.2568
โดยการประชุมอาเซียนในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้การเป็นเจ้าภาพของมาเลเซีย เพื่อวางทิศทางอาเซียนรับมือความไม่แน่นอนจากประเด็นภูมิเศรษฐศาสตร์ของโลก เพื่อเร่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาค และผลักดันการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน (DEFA) ซึ่งเป็นวาระสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทั้งนี้ มีกำหนดการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ มาเลเซียและอินโดนีเซีย เพื่อผลักดันการค้าสองฝ่ายและขยายโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของไทย และจะมอบประกาศนียบัตร Thai SELECT และปล่อยขบวนคาราวานรถ Thai SELECT ร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและผู้นำเข้า เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมถึงพบปะภาคเอกชนไทยในมาเลเซีย เพื่อหารือสถานการณ์การค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในมาเลเซีย
ขณะเดียวกัน จะมีการร่วมลงนามความตกลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 2 ฉบับ ได้แก่ พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน (ACFTA 3.0) ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการยกระดับการค้าภายในอาเซียนและกับคู่เจรจาสำคัญให้รองรับการค้าในยุคใหม่ โดยมีผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียน และนายกรัฐมนตรีไทยร่วมเป็นสักขีพยาน
นางศุภจีกล่าวว่า ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในอาเซียน จะเดินทางต่อไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ซึ่งเป็นการประชุมร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีการค้าจาก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปก เพื่อทบทวนการทำงานและความร่วมมือตลอดปีที่ผ่านมา ก่อนเสนอผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกพิจารณา และจะใช้โอกาสเข้าร่วมการประชุม กล่าวถ้อยแถลงของไทยในหัวข้อ “Connect” เพื่อเน้นย้ำการฟื้นฟูเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ พร้อมนำเสนอตัวอย่างแนวทางการดำเนินการของไทย
สำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก จะเป็นเวทีสำคัญให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจหารือเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจโลก แลกเปลี่ยนและกำหนดทิศทางความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้เป้าหมายร่วมกัน พร้อมพิธีส่งมอบเจ้าภาพเอเปกจากเกาหลีใต้ให้กับจีน