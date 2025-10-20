CG ผนึก IHG ทุ่มงบ5.5 พันล. ผุด“Branded Residences” อโศก สูงสุด 200ล./ยูนิต-ไทยTOP10โลก

ผู้จัดการรายวัน 360- “CG Capital” ภายใต้ เซ็นทรัล กรุ๊ป ผุดโปร์เจ็กต์ที่ 7 ชิงตลาด Branded Residences ด้วยการทุ่มงบ 5,500 ล้านบาท เปิดตัว "InterContinental Residences Bangkok Asoke" โครงการ Freehold แห่งเดียวใจกลางสุขุมวิท หลังพบตลาด Branded Residences ทั่วโลกมาแรง และไทยติดอันดับ 10 เมืองที่มี Branded Residences มากที่สุดในโลก ถึง 2 เมือง คือ ภูเก็ต อันดับ 5 และกรุงเทพฯ ติดอันดับ 7 เปิดขายวันแรก 16 พฤศจิกายน 2568 นี้ มาพร้อมกับราคาแบบลักชู เริ่มต้น 40 ล้านบาท สูงสุดระดับเพนต์เฮ้าส์ ราคามากกว่า 200 ล้านบาท
นายภูมิ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการร่วม และหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ซีจี แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จำกัด (CG CAPITAL) เปิดเผยว่า CG CAPITAL เป็นบริษัทผู้บริหารกองทุน Private Equity ในกลุ่มธุรกิจ Real Estate and Hospitality ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ภายใต้ เซ็นทรัล กรุ๊ป เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นช่วงโควิด มุ่งลงทุนด้านโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์พรีเมี่ยม ตอบโจทย์ภาคการท่องเที่ยวที่เชื่อว่าหลังโควิดท่องเที่ยวจะกลับมา ดีมานด์ด้านโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะมีความต้องการสูง จึงมุ่งลงทุนในด้านนี้โดยเฉพาะ
โดย CG CAPITAL สามารถระดมทุนได้กว่า 10,000 ล้านบาท ตั้งเป้าลงทุนไว้ที่ 9-10 โปรเจกต์ รวมใช้เม็ดเงินลงทุนราว 25,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนต่างที่เกิดขึ้นเป็นการกู้แบงก์มาทำ ปัจจุบันลงทุนไปแล้ว 7 โครงการ ใช้เงินกองทุนไป 8,500 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โรงแรม 5 แห่ง ที่ภูเก็ต 4 แห่ง และสมุย 1 แห่ง และ2. Residence 2 แห่ง คือ เดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต บางเทา และ InterContinental Residences Bangkok Asoke ในรูปแบบ Branded Residences ที่เหลืออีก 1,500 ล้านบาท จะลงทุนได้อีก 2-3 โปรเจกต์ ช่วง 18 เดือนนับจากนี้
โดยยังคงเกี่ยวกับโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์พรีเมี่ยมที่ทำอยู่ ทำเลที่มองไว้ คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต สมุย และกระบี่ ซึ่งกลางปีหน้าโปรเจ็กต์ที่ลงทุนไปจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้เข้ามา เริ่มจากโรงแรมที่ลงไป ซึ่งรายได้ที่กลับเข้ามานี้จะนำไปคืนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยไม่มีแผนนำรายได้ไปใช้ลงทุนหรือต่อยอดอะไรเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามสำหรับโปรเจ็กต์ที่ 7 นี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง CG CAPITAL กับทาง ไอเอชจี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ (IHG Hotels & Resorts) หนึ่งในกลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับโลก กับโครงการ "InterContinental Residences Bangkok Asoke" ซึ่งเป็น Hospitality Branded Residences แบบ Freehold แห่งเดียวบนใจกลางสุขุมวิท มูลค่าโครงการ 5,500 ล้านบาท ถือเป็นโครงการที่ยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของไทยสู่เวทีโลก หลังเทรนด์โลกชี้ชัดตลาดอสังหาริมทรัพย์หรูไทยคาดเติบโต 3.4% ต่อปี จนถึงปี 2572 ตอกย้ำบทบาทของ CG Capital ในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ สู่การเป็น World Class City
“บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกรุงเทพฯ ที่กำลังก้าวขึ้นสู่ระดับโลก ทั้งในมิติของการลงทุน ไลฟ์สไตล์ และคุณภาพชีวิต เราจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ IHG เปิดตัวโครงการ InterContinental Residences Bangkok Asoke ที่เป็น Branded Residences สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ CG Capital ในการสร้าง World Class Development for World Class City for Global Citizens ในการขับเคลื่อนตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับอัลตราลักชัวรี เจาะกลุ่มคนไทยที่คุ้นเคยกับย่านสุขุมวิท และชาวต่างชาติจากทั่วโลก” นายภูมิ กล่าว
นางสาวอาทิตยา เกษมลาวัณย์ หัวหน้าแผนกซื้อขายโครงการที่พักอาศัย บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัว InterContinental Residences Bangkok Asoke ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยระดับลักชัวรีของไทยสู่เวทีโลก และเป็นการสร้าง Benchmark ใหม่ให้กับอุตสาหกรรม Branded Residences ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท่ามกลางโอกาสการเติบโตของตลาดที่แข็งแกร่งและตำแหน่งของกรุงเทพฯ ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักลงทุนและผู้มีกำลังซื้อระดับสูงจากทั่วโลก
สอดคล้องกับข้อมูลที่พบว่า ตลาด Branded Residences ทั่วโลกกำลังเติบโต ขณะที่ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (APAC) และทวีปอเมริกาเหนือ มีอัตราการเติบโตของ Branded Residences สูงสุดเท่ากันที่ 23% จึงมองว่าภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก กำลังก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางสำคัญของ Branded Residence ในระดับโลกต่อไป และเมื่อมองในระดับประเทศยังพบว่า ไทยเป็นประเทศที่มี Branded Residence มากที่สุดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก โดยติดอันดับ 10 เมืองที่มี Branded Residences มากที่สุดในโลก ถึง 2 เมือง ได้แก่ ภูเก็ตอยู่อันดับที่ 5 และกรุงเทพฯ อยู่อันดับที่ 7 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ CG Capital ที่มองว่ากรุงเทพฯ และภูเก็ตเป็น World City ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก ด้วยจุดเด่นด้านความน่าอยู่ ค่าครองชีพ ระบบสาธารณูปโภค และการก้าวสู่เมดิคอลฮับในอนาคต
ทั้งนี้หากมองตลาด Branded Residences เฉพาะในกรุงเทพฯ แล้ว พบว่า จากครึ่งปีแรกปี 2568 โครงการ Branded Residences ในกรุงเทพฯ มีเพียง 1% เมื่อเทียบกับซัพพลายที่พักอาศัยใจกลางเมือง โดยมีเพียง 9 โครงการที่เป็น 5 Star Hotel-Branded Residences เจาะลึกลงไปใน 9 โครงการนี้ มีเพียงแค่ 3 โครงการเท่านั้น ที่ถือครองกรรมสิทธิ์แบบสมบูรณ์ (Freehold) โดยมีอัตราขายกว่า 93% ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก
“ด้วยความต้องการที่อยู่อาศัยในกลุ่มตลาดบนยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Branded Residence การเปิดตัว InterContinental Residences Bangkok Asoke เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนและผู้อยู่อาศัยที่ต้องการความมั่นคงในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินแบบถาวร โครงการนี้จึงอยู่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว” นางสาวอาทิตยา กล่าว
สำหรับโครงการ InterContinental Residences Bangkok Asoke ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูงสุดในซอยสุขุมวิท 16 บริเวณอโศก ศูนย์กลางเศรษฐกิจไลฟ์สไตล์ และคมนาคมของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในทำเลที่มีความต้องการสูงที่สุดและยังคงมีมูลค่าการเติบโตสูงต่อเนื่อง โดยปัจจุบันราคาที่ดินในสุขุมวิทตอนต้นสูงเกือบ 3 ล้านบาทต่อตารางวา ขณะที่ดัชนีค่าเช่าทั่วกรุงเทพฯ โดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 9% ในช่วงที่ผ่านมา บ่งชี้ถึงศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาว
โครงการ InterContinental Residences Bangkok Asoke มีความสูง 32 ชั้น และมีเพียง 88 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 139-547 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 40.8 ล้านบาท ขนาด 2 ห้องนอน รวม 139 ตร.ม. และขนาดใหญ่สุด 254 ตร.ม. ราคามากกว่า 200 ล้านบาท แต่ละชั้นมีเพียง 4 ยูนิต แต่ละยูนิตเป็นแบบคอร์เนอร์ยูนิต จะเปิดขายรอบ VIP ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 นี้ สำหรับตัวโครงการออกแบบอย่างประณีต ภายใต้แนวคิด Timeless Design, Future Ready Comfort ของย่านสุขุมวิท ผสานความสง่างามเหนือกาลเวลาเข้ากับความร่วมสมัยในแบบ InterContinental พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในระดับโรงแรมห้าดาว อาทิ สระว่ายน้ำระบบเกลือขนาด 25 เมตร, ห้องออกกำลังกายมาตรฐานสากล, สตูดิโอโยคะ และพิลาทิส Hot & Cold Plunge Pool, ห้องรับรองส่วนตัว, Co-working Space, ห้องประชุม, ห้องเกม, ห้องศิลปะ, Residents' Lounge และที่จอดรถ 200% รวมถึงบริการจากทีมคอนเซียร์จ 24 ชั่วโมง ดูแลภายใต้มาตรฐานของ InterContinental ที่มอบประสบการณ์การอยู่อาศัยเหนือระดับในทุกวัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สอง ในปี 2572 ที่จะถึงนี้.