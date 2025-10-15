ไทยร่วมอาเซียนถกฮ่องกง เดินหน้าร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา

ไทยประชุมด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจการจดทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และเพิ่มความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้แผนปฏิบัติการฉบับใหม่ ปี 69-73
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ น.ส.กนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และคณะ เข้าร่วมการประชุมด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ASEAN-Hong Kong, China (HKC) IP Roadshow ซึ่งจัดขึ้นภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) เมื่อวันที่ 8–10 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
โดยไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ใช้เวทีการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสในการยกระดับการรับรู้และเสริมสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาคอาเซียนให้กับภาคเอกชนชั้นนำของจีนฮ่องกง โดยภายในงานมีการจัดเวที “I-Pitch, I-Plunge” เพื่อให้ผู้แทนจากประเทศอาเซียนได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และงานบริการต่าง ๆ ที่ทันสมัย รวมทั้งเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมฮ่องกงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งนี้ ผู้แทนกรมได้ร่วมหารือกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของจีนฮ่องกง (Hong Kong Intellectual Property Department: HKIPD) เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกัน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนฉบับใหม่ (ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan: AIPRAP) ซึ่งมีกรอบเวลาการดำเนินงานระหว่างปี 2569-2573 โดยตั้งเป้าส่งเสริมบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสองภูมิภาค ซึ่งประเด็นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันและมุ่งให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ได้แก่ แนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Financing) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ แนวทางการคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งแนวทางการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังได้เข้าศึกษาดูงานที่สภาเพิ่มผลผลิตแห่งจีนฮ่องกง (Hong Kong Productivity Council: HKPC) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ การฝึกอบรมบุคลากร การสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อผลักดันภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SME ของจีนฮ่องกงให้สามารถขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้
“การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรม และ HKPC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อนำแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการของจีนฮ่องกง มาปรับใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนในอนาคต”นางอรมนกล่าว