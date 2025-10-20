“พาณิชย์”จัดสัมมนา เตรียมความพร้อมผู้ส่งออก รับมือกฎถิ่นกำเนิดสินค้าสหรัฐฯ

กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) จัดสัมมนา “RVC – Transshipment : การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการกับหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ” วันที่ 21 ต.ค.นี้ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (ROO) สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (RVC) และแนวทางการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดส่งออกไปสหรัฐฯ
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) จัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “RVC – Transshipment : การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการกับหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ” วันที่ 21 ต.ค.2568 ที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin : ROO) สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content : RVC) และสถานะปัจจุบันของการกำหนดเกณฑ์ RVC รวมถึงแนวทางปฏิบัติและการขอรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ เพื่อให้การยื่นขอออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดในการส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Quick Big Win ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการรับมือมาตรการภาษีสหรัฐฯ เพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยในตลาดโลก
โดยในการสัมมนา ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ 1.ความคืบหน้าการเจรจาภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) 2.ความสำคัญของหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) 3.มาตรการเชิงรุกของรัฐบาลไทยในการป้องกันการสวมสิทธิ รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ และคำแนะนำต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อยื่นขอรับหนังสือรับรอง Form C/O ทั่วไป สําหรับการส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกกฎถิ่นกําเนิด เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์มาตรการทางการค้าในปัจจุบัน
“การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการเสริมความรู้ให้ผู้ส่งออกมีความเข้าใจในกระบวนการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐฯ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้การออก Form C/O เป็นไปอย่างถูกต้อง และสร้างแต้มต่อทางการค้าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น”นางอารดากล่าว