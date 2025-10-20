กินเจ อย่างไร ไม่ให้ขาดสารอาหาร

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ แนะ กินเจ ควรเลือกกินให้หลากหลาย หมุนเวียน ให้ครบ 5 หมู่ เพื่อไม่ให้ขาดสารอาหาร ชี้ โปรตีนจากพืช ถือเป็นโปรตีนที่ดี
นางสาวอรนันท์ เสถียรสถิตกุล นักกำหนดอาหารวิชาชีพ กล่าวว่า "กินเทศกาลเจ" หลายคนมักกังวลเรื่องสารอาหารที่ขาดไป เนื่องจากเป็นช่วงที่งดรับประทานเนื้อสัตว์
การงดเนื้อสัตว์เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้ร่างกายมีโอกาสที่จะขาดโปรตีนและวิตามินบางชนิด เช่น B3 B6 B12 โดยเฉพาะ B12 ธาตุเหล็ก สังกะสี ที่มีอยู่ในเฉพาะเนื้อสัตว์เนื้อแดงเท่านั้น แต่สำหรับเทศกาลกินเจ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลระยะสั้นไม่เกิน 10 วัน หากงดรับประทานเนื้อสัตว์ช่วงเวลาสั้นๆ ร่างกายจะยังมีวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้เพียงพอไม่ก่อให้เกิดอันตราย
สำหรับผู้ที่มีความกังวลว่าจะขาดสารอาหาร ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์แพลนต์เบส มีท หรือเนื้อสัตว์แปรรูปจากพืช เป็นโปรตีนทางเลือกให้กับผู้ที่มองหาแหล่งโปรตีนเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลกินเจ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์แพลนต์เบส (Plant-based) คือ ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนที่มีส่วนประกอบหลักมาจากพืช ส่วนใหญ่ผลิตมาจากโปรตีนถั่ว
ผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ แม้เลือกบริโภคโปรตีนจากแพลนต์เบสทดแทน แต่ควรบริโภคให้หลากหลาย จากแหล่งวัตถุดิบที่มาแตกต่างชนิดกัน เช่น จากถั่ว งา อัลมอนด์ ไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลือง หรือนมอัลมอนด์ เพื่อเติมโปรตีน กรดอะมิโน แคลเซียม วิตามิน หรือแร่ธาตุต่างๆ ที่ร่างกายขาดไปให้ครบ โดยแหล่งโปรตีนจากพืชที่ทำจากถั่วเหลือง อาทิ เต้าหู้ เป็นกลุ่มโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนใกล้เคียงเนื้อสัตว์
ข้อควรระวังในการกินเจ การรับประทานแป้ง และของทอด ที่มากเกินไปอาจส่งผลต่อการเพิ่มของแคลอรี่ได้ และเพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร ควรวางแผนการกินเจให้ครบ 5 หมู่ เปลี่ยนโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนจากพืช ถั่ว ธัญพืช แพลนท์เบส เลือกกินให้หลากหลาย หมุนเวียน อย่ากินอาหารซ้ำๆ และเน้นกินผัก ผลไม้ ให้ได้ใยอาหาร รวมถึงการดื่มน้ำ การพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
เมื่อจบเทศกาลการกินเจ ระบบทางเดินอาหารควรปรับอย่างค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากการกินอาหารอ่อนๆ เลือกโปรตีนที่ย่อยง่าย เช่น ไข่ หรือปลาแล้วค่อย ๆ เพิ่มปริมาณการทานเนื้อสัตว์อื่น ๆ จนเข้าสู่ภาวะปกติ