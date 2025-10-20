“ศุภจี”สั่งลุยเพิ่มสินค้า GI หลังของเดิมมี 241 รายการ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1.14 แสนล้าน

“ศุภจี”สั่งลุย Quick Big Win ผลักดันขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต่อเนื่อง ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 241 รายการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1.14 แสนล้านบาท และคุมเข้มคุณภาพ มาตรฐาน หาตลาดทั้งในและต่างประเทศ เผยล่าสุดนำโชว์ที่งานธงเขียว ธงฟ้า จ.ศรีสะเกษ ได้รับตอบรับดี
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการยกระดับมูลค่าเพิ่มของสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบาย Quick Big Win ผ่านการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันมีจำนวน 241 รายการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 114,000 ล้านบาท และให้มุ่งรักษาคุณภาพ มาตรฐาน สินค้า GI ผ่านการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI และขยายโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า GI ทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ในช่วงการลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา ได้มีการนำสินค้า GI จาก จ.ศรีสะเกษ และจังหวัดติดชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา มาจัดแสดงและจำหน่ายในงานมหกรรมธงเขียวราคาประหยัด (ปุ๋ยราคาประหยัด) และงานมหกรรมธงฟ้า (สินค้าราคาประหยัด) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า เสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและเพิ่มรายได้
สำหรับสินค้า GI ที่ได้นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ได้แก่ กระเทียมศรีสะเกษ หอมแดงศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษ ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี พริกไทยจันท์ และมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะสินค้า GI เหล่านี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่มาแล้ว
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังจะเดินหน้าผลักดันและสนับสนุนเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการสินค้า GI อย่างต่อเนื่อง ผ่านการขยายช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคและขยายฐานตลาดอย่างยั่งยืน โดยจับมือกับพันธมิตรทางการค้ารายสำคัญ เช่น ตลาดจริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต และท็อปมาร์เก็ต รวมถึงการนำเสนอสินค้าผ่านอินฟลูเอนเซอร์กลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ เพิ่มมูลค่า และตอกย้ำภาพลักษณ์สินค้า GI ที่เป็นสินค้าคุณภาพที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะเชื่อมโยงกับพื้นที่ผลิตให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นต่อไป
ปัจจุบัน จ.ศรีสะเกษ มีสินค้า GI ทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมทุ่งกุลาร้องไห้ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ และครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกว่า 4,500 ล้านบาท