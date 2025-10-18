“ศุภจี”ถก ตลท. เห็นพ้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อำนวยความสะดวกบริษัทจดทะเบียน

“ศุภจี” หารือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เห็นพ้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการมอบฉันทะประชุมผู้ถือหุ้น ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบรูปแบบ QR Code และเชื่อมโยงข้อมูลรายงาน One Report เพื่ออำนวยความสะดวกบริษัทจดทะเบียน
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมหารือ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคของภาคธุรกิจและตลาดทุนที่เกิดขึ้นจากกฎระเบียบภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ และแนวทางการผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีมีความโปร่งใส เข้าถึงได้ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการยกระดับขีดความสามารถของตลาดทุนไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล
โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้หยิบยกประเด็นด้านนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีช่องทางการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy) เป็นช่องทางหลัก และการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในรูปแบบ QR Code Sealer เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ลดการใช้ทรัพยากรควบคู่กับการรักษาสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงแนวทางเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลรายงาน One Report ของบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับข้อมูลที่บริษัทจะต้องส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ทั้ง 2 หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนการยื่นเอกสารแยกแต่ละหน่วยงาน
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดส่งเอกสาร อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ทันสมัยและเอื้อต่อการแข่งขัน ผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุญาตให้มีความสะดวก โปร่งใส และเป็นมิตรต่อผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการในประเทศ
“กระทรวงพาณิชย์มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยกระดับตลาดทุนไทยให้มีความทันสมัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการหารือครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งในระยะยาว ซึ่งเรื่องดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ทันที ตาม 7 นโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในระยะสั้นที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนใน 4 เดือน ภายใต้แนวทาง Quick Big Win โดยยึดหลักทำสั้น ให้ได้ผลยาว และกระจายตัวให้ทุกคนได้ประโยชน์ และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจโดยเร็วในทันที”นางศุภจีกล่าว